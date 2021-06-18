Сабо: Ярмоленко сейчас лучший в сборной, но видно, что устал

Бывший главный тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал победу команды Шевченко в матче с Северной Македонией (2:1) на Евро-2020.

"Игра была тяжелая. Ожидал, что будет такой. У Северной Македонии хорошие игроки, играют в Европе. Они готовились к Украине. После 2:0 наши ребята играли на удержание счета. Почему? Некоторые в итоге устали и еле ноги передвигали. Надо было перестроиться и на контратаках играть. Но это мое мнение.

Потом был пенальти и счет стал 2:1. Была нервозность и последние минуты тяжело прошли. Малиновский потом не забил пенальти. Могло быть 3:1 и закончить в игру, а так рисковали вообще 2:2 сыграть. Но все равно поздравляю сборную. Теперь с тремя очками ждем матч с Австрией и надеемся, чтобы она крупно проиграла Нидерландам.

Ярмоленко сейчас действительно лидер. Соскучился по футболу, болел. Он лучший, но видно, что устал. Успеет ли восстановиться теперь на Австрию. Лучше, когда он свежий. После 15-20 минут с Австрией мы увидим, в каком он состоянии", - сказал Сабо.