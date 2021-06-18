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Сабо: Ярмоленко сейчас лучший в сборной, но видно, что устал

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Йожеф Йожефович прокомментировал матч с Северной Македонией

Сабо: Ярмоленко сейчас лучший в сборной, но видно, что устал

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший главный тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал победу команды Шевченко в матче с Северной Македонией (2:1) на Евро-2020.

"Игра была тяжелая. Ожидал, что будет такой. У Северной Македонии хорошие игроки, играют в Европе. Они готовились к Украине. После 2:0 наши ребята играли на удержание счета. Почему? Некоторые в итоге устали и еле ноги передвигали. Надо было перестроиться и на контратаках играть. Но это мое мнение.

Потом был пенальти и счет стал 2:1. Была нервозность и последние минуты тяжело прошли. Малиновский потом не забил пенальти. Могло быть 3:1 и закончить в игру, а так рисковали вообще 2:2 сыграть. Но все равно поздравляю сборную. Теперь с тремя очками ждем матч с Австрией и надеемся, чтобы она крупно проиграла Нидерландам.

Ярмоленко сейчас действительно лидер. Соскучился по футболу, болел. Он лучший, но видно, что устал. Успеет ли восстановиться теперь на Австрию. Лучше, когда он свежий. После 15-20 минут с Австрией мы увидим, в каком он состоянии", - сказал Сабо.

Напомним, что в последнем туре группового раунда Украина 21 июня сыграет с Австрией.

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В статье: Украина Северная Македония Йожеф Сабо
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Комментарии (3)
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2.dc (Николаев)
18.06.2021 в 20:49
Ежик Ежикович просто озвучил тот очевидный факт, о котором все деликатно умалчивают. Он не устал - он предельно вымотан. Это головная (и главная тоже) боль для Шевы - чем жервовать, Австрией, или 1/8, замены ему нет, и не предвидится ...
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Лекарь (село Дарница)
18.06.2021 в 21:00
Циганков?
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2.dc (Николаев)
18.06.2021 в 21:08
Не годится. Это не замена, это самостоятельная боевая единица, на которую мы также вправе рассчитывать. Шева перестраховался, выпустив Яра на Македонию ИМХО, это по-любому, не та команда, где бы сразу с тузов ходить ...
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