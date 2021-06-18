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Караваев: Не сказал бы, что в матче с Австрией мы являемся фаворитами
Сборная Украины уже готовится к матчу с Австрией
Фото: ФК Динамо
Защитник
- Как вы можете оценить условия, в которых приходится тренироваться в Бухаресте, если сравнить их с теми, которые есть в Украине? Посещали ли вас родные во время Евро?
- Мы работаем на спортивной базе, проживаем в отеле. Ездим на тренировку на стадион, все соответствует высокому уровню, нас все устраивает. В отеле есть условия для восстановления, тренируемся на полях хорошего качества.
Мои родные в Румынии не приезжали, а вот друзья и знакомые приехали, они просили помочь им с билетами на матчи. Мы чувствуем поддержку близких людей.
- Что вам пишут болельщики в соцсетях?
- Заметна большая поддержка нашей сборной в сети Интернет, многие пишут, следят за матчами.
- Считаете ли вы сборную Украины фаворитом в матче с Австрией?
- Не сказал бы, что мы в этом матче являемся фаворитами. Обеим командам нужно побеждать, сложно сейчас об этом говорить. Физически и тактически обе сборные готовы хорошо, потому кто лучше подготовится в психологическом, эмоциональном смысле, тот и получит преимущество.
У сборной Австрии есть индивидуально сильные игроки, все футболисты очень мощные, неуступчивые в борьбе.
- Принес ли Мирча Луческу удачу сборной Украины, ведь он был на трибуне во время матча с Северной Македонией?
- Мы знали, что Мирча Луческу будет на трибуне во время вчерашнего матча. Посетит он и наш следующий поединок с Австрией. Он обещал нам поддержку с первого дня, как мы прибыли в Румынию.
- Как вам атмосфера в Бухаресте и румынская погода?
- Атмосфера замечательная, по погоде - возможно, это лучше, что часто идет дождь. Если постоянно светило бы солнце, нам было бы намного труднее. Дождик добавляет свежести.
- Сборная Украины часто заставляет болельщиков волноваться, теряя свое преимущество по ходу матча...
- Мы будем работать над психологией. Тренерский штаб постоянно напоминает, что мы должны быть на 100 процентов сконцентрированными. Будем работать над тем, чтобы в следующей игре это не повторялось.
- Можете ли вы вспомнить, при каких обстоятельствах смотрели матч Украина - Швеция на Евро-2012, когда сине-желтые в последний раз до вчерашнего дня побеждали на чемпионате Европы?
- Помню, у меня был отпуск, я находился в Херсоне. Смотрел тот матч по телевидению вместе с родителями, радовался голам и победе, прыгал, как болельщик.
- Как вы будете бороться с волнением в матче с Австрией?
- Даже в игре с Северной Македонией было заметно, что у ребят горели глаза, было огромное желание выиграть, что и показал первый тайм. Возможно, второй тайм показал, что мы недостаточно были готовы к натиску соперника, хотя и после перерыва мы создавали немало моментов. Если бы мы забили, все сложилось бы иначе.
В таких матчах, если даешь сопернику почувствовать, что он может что-то сделать, это много значит. Но мы выполняли установку тренера, об этом свидетельствуют созданные нами моменты.
- В каком настроении находился Андрей Шевченко после игры с Северной Македонией?
- У нашего главного тренера был позитивный настрой, он поздравил нас с победой. Хотя определенный осадок все же остался, потому что хотел, чтобы мы второй тайм провели так, как и первый. Но в целом он был доволен, ведь мы выполнили установку на игру.
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