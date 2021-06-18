Караваев: Не сказал бы, что в матче с Австрией мы являемся фаворитами

Защитник сборной Украины Александр Караваев после матча Евро-2020 с Северной Македонией пообщался с представителями СМИ.

- Как вы можете оценить условия, в которых приходится тренироваться в Бухаресте, если сравнить их с теми, которые есть в Украине? Посещали ли вас родные во время Евро?

- Мы работаем на спортивной базе, проживаем в отеле. Ездим на тренировку на стадион, все соответствует высокому уровню, нас все устраивает. В отеле есть условия для восстановления, тренируемся на полях хорошего качества.

Мои родные в Румынии не приезжали, а вот друзья и знакомые приехали, они просили помочь им с билетами на матчи. Мы чувствуем поддержку близких людей.

- Что вам пишут болельщики в соцсетях?

- Заметна большая поддержка нашей сборной в сети Интернет, многие пишут, следят за матчами.

- Считаете ли вы сборную Украины фаворитом в матче с Австрией?

- Не сказал бы, что мы в этом матче являемся фаворитами. Обеим командам нужно побеждать, сложно сейчас об этом говорить. Физически и тактически обе сборные готовы хорошо, потому кто лучше подготовится в психологическом, эмоциональном смысле, тот и получит преимущество.

У сборной Австрии есть индивидуально сильные игроки, все футболисты очень мощные, неуступчивые в борьбе.

- Принес ли Мирча Луческу удачу сборной Украины, ведь он был на трибуне во время матча с Северной Македонией?

- Мы знали, что Мирча Луческу будет на трибуне во время вчерашнего матча. Посетит он и наш следующий поединок с Австрией. Он обещал нам поддержку с первого дня, как мы прибыли в Румынию.

- Как вам атмосфера в Бухаресте и румынская погода?

- Атмосфера замечательная, по погоде - возможно, это лучше, что часто идет дождь. Если постоянно светило бы солнце, нам было бы намного труднее. Дождик добавляет свежести.

- Сборная Украины часто заставляет болельщиков волноваться, теряя свое преимущество по ходу матча...

- Мы будем работать над психологией. Тренерский штаб постоянно напоминает, что мы должны быть на 100 процентов сконцентрированными. Будем работать над тем, чтобы в следующей игре это не повторялось.

- Можете ли вы вспомнить, при каких обстоятельствах смотрели матч Украина - Швеция на Евро-2012, когда сине-желтые в последний раз до вчерашнего дня побеждали на чемпионате Европы?

- Помню, у меня был отпуск, я находился в Херсоне. Смотрел тот матч по телевидению вместе с родителями, радовался голам и победе, прыгал, как болельщик.

- Как вы будете бороться с волнением в матче с Австрией?

- Даже в игре с Северной Македонией было заметно, что у ребят горели глаза, было огромное желание выиграть, что и показал первый тайм. Возможно, второй тайм показал, что мы недостаточно были готовы к натиску соперника, хотя и после перерыва мы создавали немало моментов. Если бы мы забили, все сложилось бы иначе.

В таких матчах, если даешь сопернику почувствовать, что он может что-то сделать, это много значит. Но мы выполняли установку тренера, об этом свидетельствуют созданные нами моменты.

- В каком настроении находился Андрей Шевченко после игры с Северной Македонией?

- У нашего главного тренера был позитивный настрой, он поздравил нас с победой. Хотя определенный осадок все же остался, потому что хотел, чтобы мы второй тайм провели так, как и первый. Но в целом он был доволен, ведь мы выполнили установку на игру.