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Заваров: Сенькив-Менькив этот. Ему надо лечиться

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Александр Заваров, что и не удивительно, все отрицает

Заваров: Сенькив-Менькив этот. Ему надо лечиться

Новина українською

Александр Заваров, который был ассистентом Михаила Фоменко в сборной Украины, прокомментировал информацию о том, что, что Фоменко и, возможно, тренерский штаб получали от агентов деньги за то, что вызывали и заигрывали за национальную команду определенных футболистов.

– Это вообще кошмар. Кто это сказал?

– Андрей Сенькив.

– Я даже не знаю, кто это такой.

– Он сказал, что Фоменко (может, и тренерский штаб) получал 1 тысячу долларов за каждую минуту Зинченко на поле на Евро-2016.

– А что так мало?

Этим людям надо лечиться. Сенькив-Менькив этот. Ему надо лечиться, потому что это какое-то дикое рассуждение. Я оправдываться не хочу, даже бред этот не хочу слушать. Мне все равно, кто что говорит. Сейчас многое говорят, если каждому верить, то можно с ума сойти.

Самое главное, что у нас был результат. Почти вышли на чемпионат мира, вышли на чемпионат Европы. Я знаю, что такого не было. Не знаю, поверят или не поверят в нашей стране. Вы лучше обратите внимание на сегодняшний тренерский штаб. Сегодняшняя сборная Украины – молодцы, пусть играют.

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В статье: Александр Заваров Украина Михаил Фоменко Александр Зинченко Андрей Сенькив
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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hunter_kiev (Київ)
18.06.2021 в 19:21
А я вірю Сеньківу))
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