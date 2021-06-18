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Заваров: Сенькив-Менькив этот. Ему надо лечиться
Александр Заваров, что и не удивительно, все отрицает
Александр Заваров, который был ассистентом Михаила Фоменко в сборной Украины, прокомментировал информацию о том, что, что Фоменко и, возможно, тренерский штаб
– Это вообще кошмар. Кто это сказал?
– Андрей Сенькив.
– Я даже не знаю, кто это такой.
– Он сказал, что Фоменко (может, и тренерский штаб) получал 1 тысячу долларов за каждую минуту Зинченко на поле на Евро-2016.
– А что так мало?
Этим людям надо лечиться. Сенькив-Менькив этот. Ему надо лечиться, потому что это какое-то дикое рассуждение. Я оправдываться не хочу, даже бред этот не хочу слушать. Мне все равно, кто что говорит. Сейчас многое говорят, если каждому верить, то можно с ума сойти.
Самое главное, что у нас был результат. Почти вышли на чемпионат мира, вышли на чемпионат Европы. Я знаю, что такого не было. Не знаю, поверят или не поверят в нашей стране. Вы лучше обратите внимание на сегодняшний тренерский штаб. Сегодняшняя сборная Украины – молодцы, пусть играют.
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