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Сидорчук: Наверное, Ярмолленко уже в ванне обливается Heineken и Coca Cola пьет

Национальная сборная Украины
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Атмосфера в сборной после победы над северной Македонией отличная

Сидорчук: Наверное, Ярмолленко уже в ванне обливается Heineken и Coca Cola пьет

dynamo.kiev.ua

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук отреагировал на шутку Андрея Ярмоленко, который предложил Heineken и Coca Cola связаться с ним.

– Не в курсе, у Ярмоленко уже было пополнение карточки после пресс-конференции?

– Не знаю, я еще его утром не видел. Думаю, сейчас захожу, а он в ванне обливается Heineken или еще чем-то, Coca Cola пьет.

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина Сергей Сидорчук
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Источник:
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