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Сидорчук: Наверное, Ярмолленко уже в ванне обливается Heineken и Coca Cola пьет
Атмосфера в сборной после победы над северной Македонией отличная
dynamo.kiev.ua
Полузащитник
– Не в курсе, у Ярмоленко уже было пополнение карточки после пресс-конференции?
– Не знаю, я еще его утром не видел. Думаю, сейчас захожу, а он в ванне обливается Heineken или еще чем-то, Coca Cola пьет.
???? @Yarmolenko_7— Radio MARCA (@RadioMARCA) June 17, 2021
???? "Vi a @cristiano hacer esto... yo lo pongo más cerca"
???? "¡LLAMADME!" ???? pic.twitter.com/v8OiZceE8e
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