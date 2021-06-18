Сидорчук: Наверное, Ярмолленко уже в ванне обливается Heineken и Coca Cola пьет

Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук отреагировал на шутку Андрея Ярмоленко, который предложил Heineken и Coca Cola связаться с ним.

– Не в курсе, у Ярмоленко уже было пополнение карточки после пресс-конференции?

– Не знаю, я еще его утром не видел. Думаю, сейчас захожу, а он в ванне обливается Heineken или еще чем-то, Coca Cola пьет.