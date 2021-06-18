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Ляшко предложил присвоить Ярмоленко звание почетного гражданина Чернигова
Политики тоже интересуются футболом
Владислав Содель/Коммерсантъ
Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко после матча Украина – Северная Македония (2:1) предложил присвоить
"Обращаюсь к Черниговскому городскому совету и мэру Владиславу Атрошенко с предложением предоставить Андрею Ярмоленко звание почетного гражданина нашего родного города.
Земляк, мы гордимся тобой невероятно. Забивай еще", – сказал Ляшко.
Напомним, что Ярмоленко, который в матче с македонцами забил гол и отдал ассист, родился в Ленинграде, где работали его родители, но в 3 года вернулся в Чернигов, который и является его родным городом.
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