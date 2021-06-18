  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Ляшко предложил присвоить Ярмоленко звание почетного гражданина Чернигова
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ляшко предложил присвоить Ярмоленко звание почетного гражданина Чернигова

Национальная сборная Украины
Обновлено
(3 голосов)

Политики тоже интересуются футболом

Ляшко предложил присвоить Ярмоленко звание почетного гражданина Чернигова

Владислав Содель/Коммерсантъ

Новина українською

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко после матча Украина – Северная Македония (2:1) предложил присвоить Андрею Ярмоленко звание почетного гражданина Чернигова.

"Обращаюсь к Черниговскому городскому совету и мэру Владиславу Атрошенко с предложением предоставить Андрею Ярмоленко звание почетного гражданина нашего родного города.

Земляк, мы гордимся тобой невероятно. Забивай еще", – сказал Ляшко.

Напомним, что Ярмоленко, который в матче с македонцами забил гол и отдал ассист, родился в Ленинграде, где работали его родители, но в 3 года вернулся в Чернигов, который и является его родным городом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Ярмоленко Украина
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Твиттер

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (8)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
18.06.2021 в 21:54
Андрію, стережися, Ляшко на тебе запав.
Ответить
+4
0
LEVgcUqs (Чернігів)
18.06.2021 в 21:49
В Чернігові це не стадіон 60- років минулого століття, а Центр олімпійського резерву України. В нього вціпилось Мін молодь спорту України і добиває його і нікому не віддає .Вкладень "0" , зате передати місту зась, Хоча наш мер не дуже то і хоче.
Ответить
0
0
Maryan (Lviv)
18.06.2021 в 21:48
Фантастичний дятел з вилами
Ответить
+1
-1
avatar
Американец 2000
18.06.2021 в 21:41
И в партию свою прийми его !
Ответить
+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
18.06.2021 в 22:41
Він просить щоб Андрій йому забив...
Ответить
0
0
Джин Тоник (R)
18.06.2021 в 21:41
Лучше стадион хороший построить для Чернигова тисяч на 40 и назвать именем Андрея.А эти почетный гражданин никому нафиг не надо.
Ответить
0
0
Джин Тоник (R)
18.06.2021 в 21:44
А то в Чернигове стадион еще наверное 30-х годов.Стыдоба.За то у нас воруют политики миллиардами.
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
18.06.2021 в 22:42
Самый адекватный вариант.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...