Ляшко предложил присвоить Ярмоленко звание почетного гражданина Чернигова

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко после матча Украина – Северная Македония (2:1) предложил присвоить Андрею Ярмоленко звание почетного гражданина Чернигова.

"Обращаюсь к Черниговскому городскому совету и мэру Владиславу Атрошенко с предложением предоставить Андрею Ярмоленко звание почетного гражданина нашего родного города. Земляк, мы гордимся тобой невероятно. Забивай еще", – сказал Ляшко.

Напомним, что Ярмоленко, который в матче с македонцами забил гол и отдал ассист, родился в Ленинграде, где работали его родители, но в 3 года вернулся в Чернигов, который и является его родным городом.