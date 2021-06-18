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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Матч против Нидерландов по украинскому ТВ посмотрело почти 4,5 млн человек, против Северной Македонии – около 3 млн

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Данные по просмотрам по ТК Украина

Матч против Нидерландов по украинскому ТВ посмотрело почти 4,5 млн человек, против Северной Македонии – около 3 млн

Новина українською

Сборная Украины на Евро-2020 провела уже два матча, и оба поединка собрали приличную зрительскую аудиторию на ТК «Украина».

Так, игру Украина – Нидерланды 2:3 посмотрело 4 481 128 зрителей. И на 13 июня это была лучшая программа дня.

Матч Украина – Северная Македония (2:1) посмотрело 2 945 357 зрителей.

Напомним, что в последнем туре группового раунда Украина 21 июня сыграет с Австрией. Для того, чтобы занять второе место в группе, нашей команде достаточно не проиграть австрийцам.

Матч против Нидерландов по украинскому ТВ посмотрело почти 4,5 млн человек, против Северной Македонии – около 3 млн - изображение 1
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В статье: Украина
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Источник:
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Комментарии (5)
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янковский ян (Запорожье)
19.06.2021 в 00:19
Полный вчес. С каких пор канал может контролировать телевизионные устройства которые принимают его на антенну
Ответить
0
0
янковский ян (Запорожье)
19.06.2021 в 00:19
Полный вчес. С каких пор канал может контролировать телевизионные устройства которые принимают его на антенну
Ответить
0
0
vituynia (Черкассы)
19.06.2021 в 00:00
Не плохой показатель, а учитывая что возле телеэкранов зачастую смотрели по несколько человек, а в пабах и по нескольку десятков,плюс интернет,аудитория была вполне приличная.
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+2
0
chakvoron (Хоростків)
18.06.2021 в 23:26
Просто матч з македонцями був у робочий час..... Офісні працівники дивились через інтернет
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+2
0
avatar
okolegko (Київ)
18.06.2021 в 23:54
Підтверджую. Перший матч дивився вдома по телевізоу 55", другий – на роботі на ноутбуці 24" по ол.тв
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+2
0


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