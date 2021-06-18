Матч против Нидерландов по украинскому ТВ посмотрело почти 4,5 млн человек, против Северной Македонии – около 3 млн

Сборная Украины на Евро-2020 провела уже два матча, и оба поединка собрали приличную зрительскую аудиторию на ТК «Украина».

Так, игру Украина – Нидерланды 2:3 посмотрело 4 481 128 зрителей. И на 13 июня это была лучшая программа дня.

Матч Украина – Северная Македония (2:1) посмотрело 2 945 357 зрителей.

Напомним, что в последнем туре группового раунда Украина 21 июня сыграет с Австрией. Для того, чтобы занять второе место в группе, нашей команде достаточно не проиграть австрийцам.