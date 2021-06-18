Малиновский вошел в топ-30 гвардейцев сборной Украины, Ярмоленко почти догнал Пятова

Матч второго тура группового раунда Евро-2020 против Северной Македонии (2: 1) стал для полузащитника Руслана Малиновского 39-м в составе сборной Украины .

Это позволило хавбеку "Аталанты" догнать в таблице гвардейцев "сине-желтых" Юрия Дмитрулина и Владимира Езерского и войти в топ-30 рейтинга.

Для Тараса Степаненко игра с македонцами стала 63-й в сборной, и он догнал по этому показателю Владислава Ващука, который расположился на 14-й позиции в реестре.

А Андрей Ярмоленко сыграл 96-й матч за сборную Украины и вплотную приблизился в рейтинге к Андрея Пятову (97 матчей), который занимает пятую строчку.