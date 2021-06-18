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Российский агент Зинченко : У меня предчувствие, что Сенькив очень скоро пожалеет о своих словах

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

История закручивается

Российский агент Зинченко : У меня предчувствие, что Сенькив очень скоро пожалеет о своих словах

match.tv

Новина українською

Российский агент Александра Зинченко Алан Прудников прокомментировал информацию журналиста Андрея Сенькива о том, что тренерский штаб сборной Украины при Михаиле Фоменко получал деньги за игровые минуты Александра Зинченко на Евро-2016.

"Обычно в таких случаях я говорю: собака лает, а караван идет. Но здесь это "недоразумение" перешло на личности. Чем ниже интеллект, тем выше оскорбления.

Не вижу смысла уделять внимание разным низким существам. К сожалению, и в журналистике есть паразиты, которые за счет безграмотности и отсутствия уважения открывают свой рот не там, где нужно.

Не вижу смысла комментировать слова ребенка, который фантазирует, оскорбляет людей, творивших историю советского и украинского футбола, а сейчас — и мирового. Который никогда не сможет ответить за свои слова ни в одной правовой форме.

Но у меня предчувствие, что он очень скоро пожалеет о словах, которые он сказал", — сказал Прудников.

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В статье: Украина Манчестер Сити Александр Зинченко Андрей Сенькив
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Источник:
sport24

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Комментарии (15)
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chicago (chicago)
19.06.2021 в 00:03
Значить Фоменко взяточник, якщо вже пішли погрози.
Ответить
+1
-2
Весела Дача (Кривий Ріг)
18.06.2021 в 23:39
Завелся агентик, значит Сенькив правду сказал.
Ответить
+6
-2
Гаринча (Киев)
18.06.2021 в 23:39
Російский агент? Це ж зрада!
Ответить
+2
0
Artemanat (Кривой Рог)
18.06.2021 в 23:28
Сосенькив это полудурок редкий,у него на ебле написано
Ответить
+4
-9
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
18.06.2021 в 23:23
Агент с одной стороны говорит, что журналист: «никогда не сможет ответить за свои слова ни в одной правовой форме», но в тоже время утверждает, что: «очень скоро пожалеет о словах, которые он сказал". У меня вопрос, каким образом пожалеет? Это, что угроза физической расправы? Или что-то другое?
Ответить
+9
0
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
18.06.2021 в 23:22
Нормально разбашлялись, раз Шева и Пеп до сих пор ставят :)))
Ответить
+5
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
18.06.2021 в 23:20
Новичком его, новичком.
Ответить
+5
-1
viyt13 (Kyiv)
18.06.2021 в 23:18
розбещений дармовими грошима російський агент одразу переходить на сварку та образи згадка про совєцький футбол це вирок. рашист-нувориш.
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+10
-1
rivnenskyi (Рівне)
18.06.2021 в 23:16
Агент з рашки думає що Сеньків з раши? Там журналістів можна так лякати, у нас такі коники не проходять.
Ответить
+9
-1
Artemanat (Кривой Рог)
18.06.2021 в 23:29
Потому у нас такие дауны как сосенькив и работают
Ответить
+3
-6
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
18.06.2021 в 23:14
Владе наябедничает? А что вообще случилось и кто эти люди? :)
Ответить
+4
-1
Ramses-ua (Запоріжжя)
18.06.2021 в 22:59
Росийский агент идет накуй сразу
Ответить
+12
-4
Vorsklyanin (Донецк / Полтава)
18.06.2021 в 23:13
накуй ты идешь, сельбан!
Ответить
+3
-14
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
18.06.2021 в 23:15
Хахаха, городской бамбасский бешенец в Полтаву :)))
+6
-2
viyt13 (Kyiv)
18.06.2021 в 23:20
невиховане донецьке городське але село, що переїхало до Полтави
+8
-2


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