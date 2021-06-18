Российский агент Зинченко : У меня предчувствие, что Сенькив очень скоро пожалеет о своих словах

Российский агент Александра Зинченко Алан Прудников прокомментировал информацию журналиста Андрея Сенькива о том, что тренерский штаб сборной Украины при Михаиле Фоменко получал деньги за игровые минуты Александра Зинченко на Евро-2016.

"Обычно в таких случаях я говорю: собака лает, а караван идет. Но здесь это "недоразумение" перешло на личности. Чем ниже интеллект, тем выше оскорбления.

Не вижу смысла уделять внимание разным низким существам. К сожалению, и в журналистике есть паразиты, которые за счет безграмотности и отсутствия уважения открывают свой рот не там, где нужно.

Не вижу смысла комментировать слова ребенка, который фантазирует, оскорбляет людей, творивших историю советского и украинского футбола, а сейчас — и мирового. Который никогда не сможет ответить за свои слова ни в одной правовой форме.

Но у меня предчувствие, что он очень скоро пожалеет о словах, которые он сказал", — сказал Прудников.