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Российский агент Зинченко : У меня предчувствие, что Сенькив очень скоро пожалеет о своих словах
История закручивается
match.tv
Российский агент Александра Зинченко Алан Прудников прокомментировал информацию журналиста Андрея Сенькива о том, что тренерский штаб сборной Украины при Михаиле Фоменко
"Обычно в таких случаях я говорю: собака лает, а караван идет. Но здесь это "недоразумение" перешло на личности. Чем ниже интеллект, тем выше оскорбления.
Не вижу смысла уделять внимание разным низким существам. К сожалению, и в журналистике есть паразиты, которые за счет безграмотности и отсутствия уважения открывают свой рот не там, где нужно.
Не вижу смысла комментировать слова ребенка, который фантазирует, оскорбляет людей, творивших историю советского и украинского футбола, а сейчас — и мирового. Который никогда не сможет ответить за свои слова ни в одной правовой форме.
Но у меня предчувствие, что он очень скоро пожалеет о словах, которые он сказал", — сказал Прудников.
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