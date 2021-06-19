Леоненко: С Австрией мы будем играть на контратаках. Это самая правильная тактика

Бывший игрок сборной Украины , а ныне эксперт ТК "Футбол" Виктор Леоненко высказался о предстоящем матче Украина - Австрия на Евро-2020.

"Нас устраивает ничья с австрийцами. Я считаю, что мы будем играть на контратаках. Это самая правильная тактика будет.

У нас уже тактика примерно ясна, а там гадать, кто лучше, кто хуже – я не люблю. Так, как ачера они играли, то, конечно, мы лучше. Нас победа или ничья с Австрией устраивает", - сказал Леоненко.