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Леоненко: С Австрией мы будем играть на контратаках. Это самая правильная тактика

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Будем играть на ничью?

Леоненко: С Австрией мы будем играть на контратаках. Это самая правильная тактика

Динамомания

Новина українською

Бывший игрок сборной Украины, а ныне эксперт ТК "Футбол" Виктор Леоненко высказался о предстоящем матче Украина - Австрия на Евро-2020.

"Нас устраивает ничья с австрийцами. Я считаю, что мы будем играть на контратаках. Это самая правильная тактика будет.

У нас уже тактика примерно ясна, а там гадать, кто лучше, кто хуже – я не люблю. Так, как ачера они играли, то, конечно, мы лучше. Нас победа или ничья с Австрией устраивает", - сказал Леоненко.

Напомним, что в последнем туре группового раунда Украина 21 июня сыграет с Австрией.

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В статье: Украина Австрия Виктор Леоненко
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Источник:
ТК Футбол

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