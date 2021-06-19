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Леоненко: С Австрией мы будем играть на контратаках. Это самая правильная тактика
Будем играть на ничью?
Динамомания
Бывший игрок
"Нас устраивает ничья с австрийцами. Я считаю, что мы будем играть на контратаках. Это самая правильная тактика будет.
У нас уже тактика примерно ясна, а там гадать, кто лучше, кто хуже – я не люблю. Так, как ачера они играли, то, конечно, мы лучше. Нас победа или ничья с Австрией устраивает", - сказал Леоненко.
Напомним, что в последнем туре группового раунда Украина 21 июня сыграет с Австрией.
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