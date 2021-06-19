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Бущан вошел в тройку лучших вратарей Евро-2020 по показателю сейвов
Больше всего в нашего соперника
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер сборной Украины Георгий Бущан сейчас находится на третьем месте среди вратарей с наибольшим количеством сейвов на Евро-2020. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Бущан восемь раз (в том числе один с пенальти) спас ворота "сине-желтых" за два первых матча на групповом этапе. Столько же сейвов в своем активе имеют Лукаш Градецкий (Финляндия) и Дэнни Уорд (Уэльс)
Первое место в этом рейтинге поделили голкипер сборной Северной Македонии Столе Димитриевски и турецкий вратарь Угурджан Чакыр - у обоих по 11 сейвов.
Интересно, что в трех лидеров этого рейтинга 14 пропущенных голов в целом: в Бущана - четыре, в Чакыра и Димитриевски - по пять.
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