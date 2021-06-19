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Яремчук установил рекорд по скорости забитых голов в составе сборной Украины

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Превзошел всех

Яремчук установил рекорд по скорости забитых голов в составе сборной Украины

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Гол Романа Яремчука в ворота сборной Северной Македонии в рамках второго тура группового этапа Евро-2020 стал для него 10-м в составе Национальной сборной Украины. Нападающий достиг этой отметки быстрее всех - ему понадобилось 26 матчей. Предыдущий рекордсмен были Сергей Ребров и Андрей Ярмоленко, которые на 10 голов потратили по 29 встреч.

Только восемь игроков в истории "сине-желтых" забили 10 мячей. Яремчук тратил на каждый из голов в среднем 183 минуты. Вот здесь его превзошел Евгений Селезнев, которому нужно было 177,5 минут на гол.

  • 1) Роман Яремчук - 26 матчей - 1830 минут - всего 10 голов
  • 2) Сергей Ребров - 29 - 2071- 15
  • 3) Андрей Ярмоленко - 29 - 2045 - 42
  • 4) Андрей Шевченко - 30 - 2486 - 48
  • 5) Сергей Назаренко - 37 - 2114 - 12
  • 6) Евгений Селезнев - 45 - 1775 - 11
  • 7) Евгений Коноплянка - 45 - 3414 - 21
  • 8) Олег Гусев - 70 - 4823 - 13

Напомним, что первый свой гол за сборную Украины Яремчук забил аж в седьмом матче: в июне 2019-го Роман отметился в воротах Сербии на "Арене Львов".

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В статье: Украина Роман Яремчук
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Комментарии (4)
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Будєм разбіратся (Київ)
19.06.2021 в 11:17
Вибачайте за офф-топ, але це прекрасно: Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал поведение фанатов сборной Украины, которые во время матча Евро-2020 с Северной Македонией (2:1) начали скандировать "Путин - х#йло". Призываю УЕФА очень серьезно разобраться в этом инциденте. Главное, чтобы делегат матча отметил это в рапорте. Вот и вся разница между нашими болельщиками, которые поддерживают сборную Украины, практически болеют за нее, и их фанатами. Ну просто подонки какие-то. Чистое хулиганство, которое попадает под дисциплинарное рассмотрение", – сказал Колосков.
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-1
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Red_Cat (Салоники)
19.06.2021 в 11:43
Главное, чтобы делегат матча отметил это в рапорте. Вот прямо так взял и написл в рапорте "они скандировали "путин - х%йло", а я требую, чтобы они скандировали "путин - нех%йло".
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+4
-1
Dalskyi (Sviaschene)
19.06.2021 в 12:38
А при чому тут наші фани, це все македонці, до них всі притензії.
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Джин Тоник (R)
19.06.2021 в 11:03
Должен побить рекорд Конобанки.Удачи Роману!
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