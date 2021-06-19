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Яремчук установил рекорд по скорости забитых голов в составе сборной Украины
Превзошел всех
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Гол Романа Яремчука в ворота сборной Северной Македонии в рамках второго тура группового этапа Евро-2020 стал для него 10-м в составе Национальной сборной Украины. Нападающий достиг этой отметки быстрее всех - ему понадобилось 26 матчей. Предыдущий рекордсмен были Сергей Ребров и Андрей Ярмоленко, которые на 10 голов потратили по 29 встреч.
Только восемь игроков в истории "сине-желтых" забили 10 мячей. Яремчук тратил на каждый из голов в среднем 183 минуты. Вот здесь его превзошел Евгений Селезнев, которому нужно было 177,5 минут на гол.
- 1) Роман Яремчук - 26 матчей - 1830 минут - всего 10 голов
- 2) Сергей Ребров - 29 - 2071- 15
- 3) Андрей Ярмоленко - 29 - 2045 - 42
- 4) Андрей Шевченко - 30 - 2486 - 48
- 5) Сергей Назаренко - 37 - 2114 - 12
- 6) Евгений Селезнев - 45 - 1775 - 11
- 7) Евгений Коноплянка - 45 - 3414 - 21
- 8) Олег Гусев - 70 - 4823 - 13
Напомним, что первый свой гол за сборную Украины Яремчук забил аж в седьмом матче: в июне 2019-го Роман отметился в воротах Сербии на "Арене Львов".
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