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Национальная сборная Украины

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Бущан: Стараюсь делать свою работу качественно, но не всегда получается

Национальная сборная Украины
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Георгий один из лучших среди "сине-желтых" сейчас

Бущан: Стараюсь делать свою работу качественно, но не всегда получается

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан прокомментировал свою игру в первых двух турах на Евро-2020:

"Спасибо за вашу поддержку в первую очередь. Я просто делаю свою работу, стараюсь делать ее качественно, не всегда получается.

В плане поддержки – и от Мирчи Луческу есть. В первую очередь это каждодневный труд и общение с тренером вратарей “Динамо” (Михаил Михайлов – прим.). Я с ним работаю всю свою профессиональную карьеру.

Плюс после каждых игр и тренировок есть анализ – что было так, не так, и убираешь лишнее. У нас сегодня есть прогресс и не хотелось бы останавливаться", - сказал Бущан.

Напомним, что Георгий входит в тройку голкиперов с наибольшим количеством сейвов на Евро на данный момент.

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В статье: Украина Георгий Бущан
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Источник:
УАФ

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