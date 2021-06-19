Бущан: Стараюсь делать свою работу качественно, но не всегда получается

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан прокомментировал свою игру в первых двух турах на Евро-2020:

"Спасибо за вашу поддержку в первую очередь. Я просто делаю свою работу, стараюсь делать ее качественно, не всегда получается.

В плане поддержки – и от Мирчи Луческу есть. В первую очередь это каждодневный труд и общение с тренером вратарей “Динамо” (Михаил Михайлов – прим.). Я с ним работаю всю свою профессиональную карьеру.

Плюс после каждых игр и тренировок есть анализ – что было так, не так, и убираешь лишнее. У нас сегодня есть прогресс и не хотелось бы останавливаться", - сказал Бущан.