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Бущан: Стараюсь делать свою работу качественно, но не всегда получается
Георгий один из лучших среди "сине-желтых" сейчас
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Голкипер сборной Украины Георгий Бущан прокомментировал свою игру в первых двух турах на Евро-2020:
"Спасибо за вашу поддержку в первую очередь. Я просто делаю свою работу, стараюсь делать ее качественно, не всегда получается.
В плане поддержки – и от Мирчи Луческу есть. В первую очередь это каждодневный труд и общение с тренером вратарей “Динамо” (Михаил Михайлов – прим.). Я с ним работаю всю свою профессиональную карьеру.
Плюс после каждых игр и тренировок есть анализ – что было так, не так, и убираешь лишнее. У нас сегодня есть прогресс и не хотелось бы останавливаться", - сказал Бущан.
Напомним, что Георгий входит
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