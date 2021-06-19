Федецкий: Рано списали Ярмоленко в Вест Хэме и Боруссии

Бывший игрок сборной Украины Артем Федецкий поделился мнением на счет Андрея Ярмоленко:

"Ярмоленко, как говорит Сидорчук, сейчас действительно такой локомотив, который тащит на себе сборную, он ее лидером. Рано его списали. Рано списали в "Вест Хэме", в "Боруссии". Европейский футбол немного другой. Ярмола доказал, что есть еще порох в пороховницах. Показал, что он готов вести команду за собой, что он и делает. Яремчук тоже доказывает, что он лидер сборной Украины.

Сейчас у нас сборная, в игре за которую каждый может себя показать с лучшей стороны. Любой игрок, который находится в обойме сборной, может взять лидерство на себя и повести за собой команду. Приятно, что это делает капитан команды. Думаю, Андрей закрыл рты всем критикам и проявил себя с наилучшей стороны. Честь и хвала ему. Думаю, в следующих матчах Ярмоленко покажет себя еще с лучшей стороны", - сказал Федецкий.