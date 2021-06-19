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Сборная Украины лидирует на Евро-2020 по ожидаемым голам в одном матче

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Создали много моментов

Сборная Украины лидирует на Евро-2020 по ожидаемым голам в одном матче

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Матч второго тура Евро-2020 против Северной Македонии запомнился не только минимальной победой сборной Украины. "Сине-желтые" установили самый большой на данный момент на Евро-2020 результат по ожидаемым голами в одном матче.

Показатель xG подопечных Шевченко составил 3,7. В итоге было забито два мяча, также стоит отметить и нереализованный пенальти от Малиновского (он дал один балл к общей цифры ожидаемых голов).

На втором месте среди команд Чемпионата Европы находится сборная Уэльса, которая в матче против Турции набрала 3,5 xG. В том поединке (2:0 в пользу валлийцев) Гарет Бэйл тоже не реализовал пенальти.

Третью позицию поделили сборные Нидерландов и Португалии, которые соответственно против Австрии (2:0) и Венгрии (3:0) получили по 3,3 xG.

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В статье: Украина Евро-2020
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Комментарии (1)
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Зритель (Харьков)
19.06.2021 в 14:18
Если бы не пропускали, была бы идеальная команда)
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