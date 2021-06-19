Бущан: На сегодня мы пока ничего не сделали такого, чтобы нами могли гордиться

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан прокомментировал результаты "сине-желтых" в первых двух матчах Евро, подготовку к Австрии, а также поделился, как сборники проводят свободное время:

"На сегодня мы пока ничего не сделали такого, чтобы нами могли гордиться. Что эмоции были - это хорошо, но надо со свежей головой готовиться к следующей игре. У нас часто бывает, что от любви до ненависти - один шаг. Все может быть гораздо хуже, поэтому мы готовимся к игре.

Настрой на ничью в матче с Австрией? Если такие мысли в голове будут, то они как-то повлияют. Еще не проводил ни один матч с мыслью, что надо сыграть вничью. Мы выходим на поле побеждать, а уже итог матча показывает.

Думаю, сборная Австрии также будет настраиваться на победу. Поэтому будет интересный матч, мы его все ждем.

Как мы проводим время? Иногда весело, иногда - не очень. Мы как в дорогом пансионате - за забор нельзя выходить из-за ковида. Просматриваем ютуб, сериалы, кто книги читает", - сказал Бущан.