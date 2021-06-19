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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Бущан: На сегодня мы пока ничего не сделали такого, чтобы нами могли гордиться

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

С настроем на решающий матч

Бущан: На сегодня мы пока ничего не сделали такого, чтобы нами могли гордиться

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан прокомментировал результаты "сине-желтых" в первых двух матчах Евро, подготовку к Австрии, а также поделился, как сборники проводят свободное время:

"На сегодня мы пока ничего не сделали такого, чтобы нами могли гордиться. Что эмоции были - это хорошо, но надо со свежей головой готовиться к следующей игре. У нас часто бывает, что от любви до ненависти - один шаг. Все может быть гораздо хуже, поэтому мы готовимся к игре.

Настрой на ничью в матче с Австрией? Если такие мысли в голове будут, то они как-то повлияют. Еще не проводил ни один матч с мыслью, что надо сыграть вничью. Мы выходим на поле побеждать, а уже итог матча показывает.

Думаю, сборная Австрии также будет настраиваться на победу. Поэтому будет интересный матч, мы его все ждем.

Как мы проводим время? Иногда весело, иногда - не очень. Мы как в дорогом пансионате - за забор нельзя выходить из-за ковида. Просматриваем ютуб, сериалы, кто книги читает", - сказал Бущан.

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Решающий поединок группового этапа Евро-2020 сборная Украины проведет 21 июня против Австрии в Бухаресте. Стартовый свисток запланирован на 19:00.

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В статье: Украина Георгий Бущан Евро-2020
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Источник:
УАФ

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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
19.06.2021 в 15:15
Надіємось що зробите...
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meffi (Захід)
19.06.2021 в 14:09
Правильні слова!
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