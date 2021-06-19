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Кривцов: Ярмоленко - лидер нашей команды

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Еще одно признание для Андрея

Кривцов: Ярмоленко - лидер нашей команды

Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко

Новина українською

Центральный защитник сборной Украины Сергей Кривцов поделился мыслями о сборной Австрии, а также об Андрее Ярмоленко:

"- Приходилось ли вам ранее играть против нападающего сборной Австрии Марко Арнаутовича? Может, получали от кого советы, как действовать против него?

- Лично против него я не играл. Знаю о его высокой квалификации, он долго играл в английской Премьер-лиге. Рядом с ним, наверное, будет действовать еще один мощный форвард. План на игру и как противодействовать им, мы узнаем от нашего тренерского штаба.

- На сайте Transfermarkt состав Австрии стоит почти вдвое дороже. Что вы думаете по этому поводу?

- Скажу только, что деньги в футбол не играют.

- Сейчас очень популярным среди игроков сборной Украины является Андрей Ярмоленко, как вы к этому относитесь?

- Да, Андрей сейчас популярен, это вполне закономерно, ведь он - лидер нашей команды. Ярмоленко заслужил это своими выступлениями в последних матчах", - сказал Кривцов.

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В статье: Сергей Кривцов Андрей Ярмоленко Украина
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Источник:
УАФ

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