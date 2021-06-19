Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кривцов: Ярмоленко - лидер нашей команды
Еще одно признание для Андрея
Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко
Центральный защитник сборной Украины Сергей Кривцов поделился мыслями о сборной Австрии, а также об Андрее Ярмоленко:
"- Приходилось ли вам ранее играть против нападающего сборной Австрии Марко Арнаутовича? Может, получали от кого советы, как действовать против него?
- Лично против него я не играл. Знаю о его высокой квалификации, он долго играл в английской Премьер-лиге. Рядом с ним, наверное, будет действовать еще один мощный форвард. План на игру и как противодействовать им, мы узнаем от нашего тренерского штаба.
- На сайте Transfermarkt состав Австрии стоит почти вдвое дороже. Что вы думаете по этому поводу?
- Скажу только, что деньги в футбол не играют.
- Сейчас очень популярным среди игроков сборной Украины является Андрей Ярмоленко, как вы к этому относитесь?
- Да, Андрей сейчас популярен, это вполне закономерно, ведь он - лидер нашей команды. Ярмоленко заслужил это своими выступлениями в последних матчах", - сказал Кривцов.
Популярное сейчас
- Сборная Украины лидирует на Евро-2020 по ожидаемым голам в одном матче
- Яремчук установил рекорд по скорости забитых голов в составе сборной Украины
- Ярмоленко не останется в Вест Хэме после завершения контракта
- Сборная Украины – не центр психологической поддержки. Миколенко нужно убирать из основы
- Девушка дня. Эффектная вторая половинка главного героя первого матча Финляндии на ЕВРО. ФОТО
- Девушка дня. Невероятная жена звезды сборной Италии Чиро Иммобиле. ФОТО
Новости по теме
- 10:31 Украинские Таки без Цыганкова, да еще и без Безуса. Заявка сборной Украины на матч с Нидерландами
- 10:29 Украинские Мир треугольников, глубина и стратегическая скорость: Тактика в последнем матче Украины перед Евро
- 22:51 Украинские Марлос признан лучшим игроком матча Украина - Кипр по оценкам InStat