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Фартовый? На матче Украина - Австрия будет работать Джюнейт Чакыр
Один из лучших в своем деле
УЕФА определилась с арбитрами на матч третьего тура группового этапа Евро-2020 между Украиной и Австрией.
Главным судьей встречи будет турок Джюнейт Чакыр. На бровках поля ему будут помогать его соотечественники: Бахаттын Дуран и Тарик Энгюн. Четвертый арбитр - Дэниел Зиберт (Германия).
С VAR будет работать итальянец Массимилиано Иррати.
Напомним, что Чакыр пересекался со сборной Украины на Евро-2012. "Сине-желтые" тогда встречались со Швецией и победили со счетом 2:1. Также турок судил матчи против Англии (отбор на ЧМ-2014, 1:1), Франции (отбор на ЧМ-2014, 2:0), Словении (отбор на ЧЕ-2016, 1:1) и Испании (отбор на ЧЕ 2016 0:1).
Поединок между Украиной и Австрией состоится 21 июня. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.
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