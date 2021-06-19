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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Ярмоленко: Хочу доказать нашим болельщикам, что некоторые люди ошибаются по поводу меня

Национальная сборная Украины
(5 голосов)

И это удается!

Ярмоленко: Хочу доказать нашим болельщикам, что некоторые люди ошибаются по поводу меня

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал свои удачные результаты в первых двух матчах на Евро-2020:

"Я слежу за новостями, за тем, что говорят люди. Мне было неприятно, когда люди говорили, писали что я старый или еще что. В клубе у меня трудное время - не играю, сижу, смотрю футбол на трибуне.

Я целенаправленно готовился к играм за национальную сборную. Я понимал, что хочу доказать всем и в первую очередь себе, что я могу играть. Хочу доказать нашим болельщикам, что некоторые люди ошибаются по поводу меня.

Конечно, надо во всем искать мотивацию, и я уже говорил, что в свои 31 год мотивирован как никогда. Ты понимаешь, что не знаешь, сколько будешь играть на таком уровне, возможно, это последнее Евро или нет. Нужно все силы отдать ради хорошего результата", - сказал Ярмоленко.

Отметим, что интервью Андрей дал на украинском языке.

Напомним, что за последние три игры в составе сборной Украины Ярмоленко записал в свой актив четыре гола и один ассист.

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина Евро-2020
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Комментарии (3)
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storm_ua (Николаев)
19.06.2021 в 15:21
Андрюха, много звиздиш, к тебе пока что вопросов больше чем ответов... Покажи на что способен с Австрией, модет и подумаем что с тобой делать.
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Olegyurchak (Хмельницький )
19.06.2021 в 15:11
Эти "некоторые" сейчас сидят тише воды, ниже травы.
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SportStats (Одесса)
19.06.2021 в 15:24
Затаились и ждут.
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