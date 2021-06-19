Ярмоленко: Хочу доказать нашим болельщикам, что некоторые люди ошибаются по поводу меня

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал свои удачные результаты в первых двух матчах на Евро-2020:

"Я слежу за новостями, за тем, что говорят люди. Мне было неприятно, когда люди говорили, писали что я старый или еще что. В клубе у меня трудное время - не играю, сижу, смотрю футбол на трибуне.

Я целенаправленно готовился к играм за национальную сборную. Я понимал, что хочу доказать всем и в первую очередь себе, что я могу играть. Хочу доказать нашим болельщикам, что некоторые люди ошибаются по поводу меня.

Конечно, надо во всем искать мотивацию, и я уже говорил, что в свои 31 год мотивирован как никогда. Ты понимаешь, что не знаешь, сколько будешь играть на таком уровне, возможно, это последнее Евро или нет. Нужно все силы отдать ради хорошего результата", - сказал Ярмоленко.