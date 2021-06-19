Чижевский - о сборной Украины: Нужно доказывать игрой и результатом свою способность побеждать на наивысшем уровне

Наставник "Агробизнеса" Александр Чижевский поделился ожиданиями от сборной Украины на Евро-2020:

– Как далеко может зайти сборная Украины на Евро-2020?

– До начала Евро я не сомневался, что у нас получится выйти в плей-офф. А после игры с Нидерландами, несмотря на поражения, я еще больше верю в нашу сборную. Мы обязательно выйдем из группы.

Посмотрим, как далеко получится пройти. Сейчас совсем слабых команд в Европе нет. Мы на этом Евро уже видели, как Дания два тайма сидела на воротах Финляндии, а по итогу проиграла.

При этом Финляндия, если я не ошибаюсь, ни одного удара по воротам датчан не нанесла.

В нынешнем составе сборной Украины подобран целый перечень хороших футболистов. Поэтому нужно доказывать игрой и результатом свою способность побеждать на наивысшем уровне, – сказал Чижевский.