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Чижевский - о сборной Украины: Нужно доказывать игрой и результатом свою способность побеждать на наивысшем уровне
Тренер верит в успех сборной
Фото: UA-Футбол / Олександр Приходько
Наставник "Агробизнеса" Александр Чижевский поделился ожиданиями от сборной Украины на Евро-2020:
– Как далеко может зайти сборная Украины на Евро-2020?
– До начала Евро я не сомневался, что у нас получится выйти в плей-офф. А после игры с Нидерландами, несмотря на поражения, я еще больше верю в нашу сборную. Мы обязательно выйдем из группы.
Посмотрим, как далеко получится пройти. Сейчас совсем слабых команд в Европе нет. Мы на этом Евро уже видели, как Дания два тайма сидела на воротах Финляндии, а по итогу проиграла.
При этом Финляндия, если я не ошибаюсь, ни одного удара по воротам датчан не нанесла.
В нынешнем составе сборной Украины подобран целый перечень хороших футболистов. Поэтому нужно доказывать игрой и результатом свою способность побеждать на наивысшем уровне, – сказал Чижевский.
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