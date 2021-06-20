Забарный: Если бы мне год назад сказали, что я буду играть в Лиге чемпионов и на Евро, в жизни бы не поверил

Центральный защитник Национальной сборной Украины и киевского "Динамо" Илья Забарный прокомментировал свою карьеру во взрослом футболе:

"Конечно, это был шок для меня. Если бы мне год назад сказали, что я буду играть в Лиге чемпионов и на Евро, в жизни бы не поверил! Просто повезло, что дебютировал в "Динамо" и стал там основным. Затем вышло дебютировать в сборной. Да, это был сумасшедший путь за столь короткое время. Честно говоря, до сих пор не верится.

Думаю, что в первую очередь все это его (Мирчи Луческу - прим.) заслуга. Это он увидел меня и открыл дорогу к взрослому футболу. Он дал шанс, которым я воспользовался. Далее он помогал мне, вел, подсказывал. Поэтому то, что я здесь, это скорее его заслуга", - сказал игрок.