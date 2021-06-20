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Забарный: Если бы мне год назад сказали, что я буду играть в Лиге чемпионов и на Евро, в жизни бы не поверил
Невероятный сезон для футболиста
uaf.ua
Центральный защитник Национальной сборной Украины и киевского "Динамо" Илья Забарный прокомментировал свою карьеру во взрослом футболе:
"Конечно, это был шок для меня. Если бы мне год назад сказали, что я буду играть в Лиге чемпионов и на Евро, в жизни бы не поверил! Просто повезло, что дебютировал в "Динамо" и стал там основным. Затем вышло дебютировать в сборной. Да, это был сумасшедший путь за столь короткое время. Честно говоря, до сих пор не верится.
Думаю, что в первую очередь все это его (Мирчи Луческу - прим.) заслуга. Это он увидел меня и открыл дорогу к взрослому футболу. Он дал шанс, которым я воспользовался. Далее он помогал мне, вел, подсказывал. Поэтому то, что я здесь, это скорее его заслуга", - сказал игрок.
Забарный дебютировал в составе "Динамо" во втором туре прошлого сезона УПЛ в матче против "Десны". Тогда Илья заменил травмированного Александра Тимчика.
В своем первом сезоне центральный защитник провел 36 матчей за киевлян. Также на его счету 10 поединков в составе сборной Украины.
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