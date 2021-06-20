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Шаран о сборной Украины: Я вообще не понимаю людей, которые сейчас чем-то недовольны
Неплохо выглядим в матчах Евро-2020
Бывший главный тренер "Александрии" Владимир Шаран поделился мыслями на счет сборной Украины после первых двух матчей Евро-2020:
" - Сборную Украины и хвалят, и ругают. Вы на чьей стороне?
- Я вообще не понимаю людей, которые сейчас чем-то недовольны. Какую вы еще хотите видеть сборную? Команда достойно сыграла с Нидерландами. Да, там был хороший шанс на ничью, но все специалисты понимали, что даже такое поражение добавит нам уверенности. Что и было заметно в первом тайме матча с Северной Македонией, когда наши ребята показали прекрасный футбол. Активный и атакующий. Забили два мяча, а могли еще парочку.
После перерыва они немного сбавили обороты, но бывают матчи, когда нужно сыграть на результат. Нам это было просто необходимо. Да и соперник ведь создал всего несколько полумоментов. Так что, считаю, все нормально. Тренерский штаб долго шел к такой игре, и сегодня нам не стыдно за сборную Украины. Определенные шероховатости были, но с этим тренеры разберутся.
- Впереди решающий матч с Австрией. На ничью, которая нас устроит, играть нельзя?
- Ни в коем случае. Я уверен, что об этом никто не думает. На мой взгляд, нас ждет противостояние двух равных команд. Фаворита нет. Думаю, будет непростая игра. У австрийцев выйдет Марко Арнаутович, которого не хватало в матче с Нидерландами. Они наверняка снова будут активно прессинговать. Но сборная Украины к такому футболу готова. Я думаю, что наши тренеры не станут ничего менять и надеюсь на положительный результат", - сказал Шаран.
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