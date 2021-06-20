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Национальная сборная Украины

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Шаран о сборной Украины: Я вообще не понимаю людей, которые сейчас чем-то недовольны

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Неплохо выглядим в матчах Евро-2020

Шаран о сборной Украины: Я вообще не понимаю людей, которые сейчас чем-то недовольны

Новина українською

Бывший главный тренер "Александрии" Владимир Шаран поделился мыслями на счет сборной Украины после первых двух матчей Евро-2020:

" - Сборную Украины и хвалят, и ругают. Вы на чьей стороне?

- Я вообще не понимаю людей, которые сейчас чем-то недовольны. Какую вы еще хотите видеть сборную? Команда достойно сыграла с Нидерландами. Да, там был хороший шанс на ничью, но все специалисты понимали, что даже такое поражение добавит нам уверенности. Что и было заметно в первом тайме матча с Северной Македонией, когда наши ребята показали прекрасный футбол. Активный и атакующий. Забили два мяча, а могли еще парочку.

После перерыва они немного сбавили обороты, но бывают матчи, когда нужно сыграть на результат. Нам это было просто необходимо. Да и соперник ведь создал всего несколько полумоментов. Так что, считаю, все нормально. Тренерский штаб долго шел к такой игре, и сегодня нам не стыдно за сборную Украины. Определенные шероховатости были, но с этим тренеры разберутся.

- Впереди решающий матч с Австрией. На ничью, которая нас устроит, играть нельзя?

- Ни в коем случае. Я уверен, что об этом никто не думает. На мой взгляд, нас ждет противостояние двух равных команд. Фаворита нет. Думаю, будет непростая игра. У австрийцев выйдет Марко Арнаутович, которого не хватало в матче с Нидерландами. Они наверняка снова будут активно прессинговать. Но сборная Украины к такому футболу готова. Я думаю, что наши тренеры не станут ничего менять и надеюсь на положительный результат", - сказал Шаран.

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В статье: Украина Владимир Шаран Евро-2020
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Комментарии (2)
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Dimka26 (Чернигов)
20.06.2021 в 14:05
И да. я недоволен когда Беседин делает обрезки на последних минутах, я недоволен когда у нас не могут реализовать пенальти, я недоволен тренерскими установками по ходу матча. А почему нормальные люди должны быть довольны, когда чуть не отскочили от ничьей с какой-то Македонией? Это ненормально и есть над чем работать.
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Dimka26 (Чернигов)
20.06.2021 в 14:02
У кого нет вопросов к сборной - у того и сборная не имеет место для развития. Как будто у нас все идеально. Очень много вопросов осталось после матча с более слабым соперником Македонией.
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