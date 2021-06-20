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Луниным интересуются сразу четыре клуба Ла Лиги

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Но сам голкипер против перехода

Луниным интересуются сразу четыре клуба Ла Лиги

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вратарем Национальной сборной Украины и мадридского "Реала" Андреем Луниным заинтересовалось сразу четыре испанских клуба. "Гранада", "Эспаньол", "Кадис" и "Хетафе" хотят оформить переход на правах аренды. Об этом сообщает Defensa Central.

Представители клубов выходили на связь с окружением Лунина, однако Андрей хочет все-таки хотя бы еще сезон провести в "Реале". Он надеется на игровое время в матчах Кубка Испании. Сейчас Лунин является дублером Куртуа.

"Реал" пока не решил судьбу украинца. В случае его ухода клубу нужно будет искать нового дублера Куртуа в условиях кризиса из-за пандемии.

Напомним, что в январе прошлого года Лунин провел свой первый матч за "сливочных", сыграв 120 минут в кубковом поединке против "Алькояно" (1:2). Это и есть его единственный официальный поединок в составе "Реала" после трансфера из "Зари" в 2018-м году за 8,5 млн евро.

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В статье: Реал (Мадрид) Ла Лига Андрей Лунин
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Источник:
bernabeudigital

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Комментарии (3)
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Hanter44 (Baburka)
20.06.2021 в 15:46
Это новость?Да?
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
20.06.2021 в 14:34
Разочарован... ну не вытеснит он Куртуа из ворот. перешел бы в Гранаду или в Хетафе и там бы рос и уже бы смог перейти в топ клуб на уровне звезды. а так... ждать до пенсии будет свой шанс.
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+2
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
20.06.2021 в 15:12
И зачем ему разные Хетафе? И в Реале хорошо кормят.
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0
0


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