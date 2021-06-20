Луниным интересуются сразу четыре клуба Ла Лиги

Вратарем Национальной сборной Украины и мадридского "Реала" Андреем Луниным заинтересовалось сразу четыре испанских клуба. "Гранада", "Эспаньол", "Кадис" и "Хетафе" хотят оформить переход на правах аренды. Об этом сообщает Defensa Central.

Представители клубов выходили на связь с окружением Лунина, однако Андрей хочет все-таки хотя бы еще сезон провести в "Реале". Он надеется на игровое время в матчах Кубка Испании. Сейчас Лунин является дублером Куртуа.

"Реал" пока не решил судьбу украинца. В случае его ухода клубу нужно будет искать нового дублера Куртуа в условиях кризиса из-за пандемии.

Напомним, что в январе прошлого года Лунин провел свой первый матч за "сливочных", сыграв 120 минут в кубковом поединке против "Алькояно" (1:2). Это и есть его единственный официальный поединок в составе "Реала" после трансфера из "Зари" в 2018-м году за 8,5 млн евро.