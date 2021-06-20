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Луниным интересуются сразу четыре клуба Ла Лиги
Но сам голкипер против перехода
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вратарем Национальной сборной Украины и мадридского "Реала" Андреем Луниным заинтересовалось сразу четыре испанских клуба. "Гранада", "Эспаньол", "Кадис" и "Хетафе" хотят оформить переход на правах аренды. Об этом сообщает Defensa Central.
Представители клубов выходили на связь с окружением Лунина, однако Андрей хочет все-таки хотя бы еще сезон провести в "Реале". Он надеется на игровое время в матчах Кубка Испании. Сейчас Лунин является дублером Куртуа.
"Реал" пока не решил судьбу украинца. В случае его ухода клубу нужно будет искать нового дублера Куртуа в условиях кризиса из-за пандемии.
Напомним, что в январе прошлого года Лунин провел свой первый матч за "сливочных", сыграв 120 минут в кубковом поединке против "Алькояно" (1:2). Это и есть его единственный официальный поединок в составе "Реала" после трансфера из "Зари" в 2018-м году за 8,5 млн евро.
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