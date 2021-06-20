Лаймер: Чтобы победить Украину нужно действовать с позиции силы

Полузащитник сборной Австрии Конрад Лаймер поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Евро-2020 против Украины:

"Сборная Украины прежде всего очень подготовлена физически. Ее игроки отлично отрабатывают на поле, много передвигаются и опасны при исполнении стандартов. Чтобы победить Украину нужно действовать с позиции силы. Нейтрализовать Ярмоленко и компанию.

Для нас очень важно отыграть на ноль в обороне и тогда будет все хорошо. А впереди, я уверен, мы можем намного больше, чем показали в первых двух матчах. Нужно ускорять игру, быстрее отдавать передачи. Вместе мы обязаны сделать последний шаг к 1/8 финала", - сказал Лаймер.