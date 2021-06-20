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Лаймер: Чтобы победить Украину нужно действовать с позиции силы

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Также вспомнил и о Ярмоленко

Лаймер: Чтобы победить Украину нужно действовать с позиции силы

90min.com/Автор невідомий

Новина українською

Полузащитник сборной Австрии Конрад Лаймер поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Евро-2020 против Украины:

"Сборная Украины прежде всего очень подготовлена физически. Ее игроки отлично отрабатывают на поле, много передвигаются и опасны при исполнении стандартов. Чтобы победить Украину нужно действовать с позиции силы. Нейтрализовать Ярмоленко и компанию.

Для нас очень важно отыграть на ноль в обороне и тогда будет все хорошо. А впереди, я уверен, мы можем намного больше, чем показали в первых двух матчах. Нужно ускорять игру, быстрее отдавать передачи. Вместе мы обязаны сделать последний шаг к 1/8 финала", - сказал Лаймер.

Напомним, что Украина и Австрия встретятся завтра, 21 июня, в 19:00 в Будапеште.

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В статье: Украина Австрия Конрад Лаймер
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Источник:
УЕФА

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Комментарии (1)
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storm_ua (Николаев)
20.06.2021 в 14:56
Высокий пресенг, быстрая игра на флангах. индивидуальное давление на миколенко, и мы будем привозить эти голы сами.Все давно это поняли, никаких секретов нет.
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