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Национальная сборная Украины

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Сборная Украины лучшая команда на Евро-2020 по количеству ударов в створ

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

После первых двух матчей "желто-синие" лидируют

Сборная Украины лучшая команда на Евро-2020 по количеству ударов в створ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

УЕФА опубликовала рейтинг лучших сборных на Евро-2020 по ударам в после первых двух туров группового этапа. Лидирует в этом списке сборная Украины с 13 выстрелами по воротам соперника.

"Сине-желтые" нанесли пять ударов в створ Нидерландам в первом матче, и еще восемь - Северной Македонии во втором поединке. Вратари соперника записали в свой актив девять сейвов, а сборная Украины забила четыре раза. По показателю забитых голов на ЧЕ-2020 подопечные Шевченко делят пятое место с Германией. Эти две команды опережают Италия (6), Португалия (5), Нидерланды (5) и Бельгия (5).

Пятерка рейтинга сборных по ударам в створ ворот на Евро-2020 пока выглядит так:

  • 1. Украина - 13
  • 2. Дания - 12
  • 3. Италия - 11
  • 4. Испания - 10
  • Нидерланды - 10

Всего на счету подопечных Шевченко 25 ударов - это шестой показатель на текущем континентальном первенстве среди 24 команд.

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В статье: Украина Евро-2020
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Источник:
УЕФА

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