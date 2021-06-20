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Сборная Украины лучшая команда на Евро-2020 по количеству ударов в створ
После первых двух матчей "желто-синие" лидируют
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА опубликовала рейтинг лучших сборных на Евро-2020 по ударам в после первых двух туров группового этапа. Лидирует в этом списке сборная Украины с 13 выстрелами по воротам соперника.
"Сине-желтые" нанесли пять ударов в створ Нидерландам в первом матче, и еще восемь - Северной Македонии во втором поединке. Вратари соперника записали в свой актив девять сейвов, а сборная Украины забила четыре раза. По показателю забитых голов на ЧЕ-2020 подопечные Шевченко делят пятое место с Германией. Эти две команды опережают Италия (6), Португалия (5), Нидерланды (5) и Бельгия (5).
Пятерка рейтинга сборных по ударам в створ ворот на Евро-2020 пока выглядит так:
- 1. Украина - 13
- 2. Дания - 12
- 3. Италия - 11
- 4. Испания - 10
- Нидерланды - 10
Всего на счету подопечных Шевченко 25 ударов - это шестой показатель на текущем континентальном первенстве среди 24 команд.
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