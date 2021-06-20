Сборная Украины лучшая команда на Евро-2020 по количеству ударов в створ

УЕФА опубликовала рейтинг лучших сборных на Евро-2020 по ударам в после первых двух туров группового этапа. Лидирует в этом списке сборная Украины с 13 выстрелами по воротам соперника.

"Сине-желтые" нанесли пять ударов в створ Нидерландам в первом матче, и еще восемь - Северной Македонии во втором поединке. Вратари соперника записали в свой актив девять сейвов, а сборная Украины забила четыре раза. По показателю забитых голов на ЧЕ-2020 подопечные Шевченко делят пятое место с Германией. Эти две команды опережают Италия (6), Португалия (5), Нидерланды (5) и Бельгия (5).

Пятерка рейтинга сборных по ударам в створ ворот на Евро-2020 пока выглядит так:

1. Украина - 13

2. Дания - 12

3. Италия - 11

4. Испания - 10

Нидерланды - 10

Всего на счету подопечных Шевченко 25 ударов - это шестой показатель на текущем континентальном первенстве среди 24 команд.