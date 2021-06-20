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Забарный о матче с Австрией: Игра на ничью? Будем добывать три очка кровью
Настрой по-полной
uaf.ua
Центральный защитник сборной Украины Илья Забарный поделился мыслями на счет следующего поединка "сине-желтых" против австрийцев:
"Однозначно, будет очень тяжелая игра. Мы знаем, что в сборной Австрии хорошие игроки, плюс эта команда - как единое целое. Будет сложно, мы настраиваемся на тяжелую игру, потому что она является решающей для обеих команд. Все понимают, что никто никому уступать не будет.
Для нас главное быть одной командой, не совершать опрометчивых действий, не бегать хаотично. Прежде всего, нужно сохранять компактность и организацию игры. Ну и, конечно же, стараться создавать и реализовывать моменты впереди.
Кому из соперников стоит уделить особое внимание? В первую очередь, это Алаба. Я считаю, что это очень хороший игрок. Просто высочайшего уровня!
Тот факт, что сборной Украины достаточно одного очка, возможно, немного добавляет спокойствия. Но только совсем немного. Потому что, если пытаться играть на ничью, то можно вообще не выходить на поле. Мы будем играть только на победу. Добывать эти три очка кровью", - сказал Забарный.
Напомним, что Украина и Австрия встретятся в третьем туре группового этапа Евро-2020 завтра в 19:00. Сейчас команды имеют одинаковое количество очков (по три), однако "желто-синие" опережают подопечных Франко Фоды по количеству забитых мячей. Сборной Украины достаточно будет ничьей, чтобы занять в итоге второе место в квартете и впервые в истории квалифицироваться в плей-офф Чемпионата Европы.
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