Яремчук: Каждый футболист сборной хочет сыграть в плей-офф

Нападающий сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук рассказал о подготовке команды перед матчем с Австрией.

— Какие эмоции испытываете перед завтрашней игрой?

— Чувствуется большая ответственность, потому что знаю, сколько людей в Украине поддерживает нас и смотрит наши матчи.

Я знаю, что каждый футболист в команде сейчас несет ответственность за результат и каждый футболист хочет сыграть в плей-офф.

Мы очень серьезно готовимся к завтрашнему матчу, – сказал Яремчук.