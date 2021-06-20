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Яремчук: Каждый футболист сборной хочет сыграть в плей-офф

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Игрок чувствует ответственность

Яремчук: Каждый футболист сборной хочет сыграть в плей-офф

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук рассказал о подготовке команды перед матчем с Австрией.

— Какие эмоции испытываете перед завтрашней игрой?

— Чувствуется большая ответственность, потому что знаю, сколько людей в Украине поддерживает нас и смотрит наши матчи.

Я знаю, что каждый футболист в команде сейчас несет ответственность за результат и каждый футболист хочет сыграть в плей-офф.

Мы очень серьезно готовимся к завтрашнему матчу, – сказал Яремчук.

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В статье: Национальная сборная Украины Роман Яремчук Евро-2020
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Источник:
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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
20.06.2021 в 17:58
"Борітеся, поборете..."
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Artem-south (Херсон)
20.06.2021 в 16:44
Если выходим со второго места - попадаем на Италию. Если выходим с третьего места - попадаем на Испанию/Швецию или Францию/Германию. Да, тут хотя бы просто с плей-офф выйти
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Stops2012 (ua)
20.06.2021 в 16:53
Вечером посмотрим еще, может Уэльс обыграет Италию и со 2 места на них выйдем)
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