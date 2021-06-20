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Яремчук: Каждый футболист сборной хочет сыграть в плей-офф
Игрок чувствует ответственность
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук рассказал о подготовке команды перед матчем с Австрией.
— Какие эмоции испытываете перед завтрашней игрой?
— Чувствуется большая ответственность, потому что знаю, сколько людей в Украине поддерживает нас и смотрит наши матчи.
Я знаю, что каждый футболист в команде сейчас несет ответственность за результат и каждый футболист хочет сыграть в плей-офф.
Мы очень серьезно готовимся к завтрашнему матчу, – сказал Яремчук.
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