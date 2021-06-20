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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Попов не сыграет с Австрией

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Игрок не поможет сборной завтра

Попов не сыграет с Австрией

Фото: Александр Приходько

Новина українською

Центральный защитник сборной Украины и киевского "Динамо" Денис Попов не восстановится до матча Евро-2020 с Австрией.

У футболиста проблемы с икроножной мышцей, из-за этого он не поможет команде в матче 3-го тура Евро.

Защитник дебютировал за сборную 23-го мая текущего года в товарищеском матче против Бахрейна, однако на чемпионате Европы еще не играл за команду Украины.

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В статье: Национальная сборная Украины Евро-2020 Денис Попов
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Источник:
Сайт УАФ

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Комментарии (5)
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Джин Тоник (R)
20.06.2021 в 19:39
Это хорошо.Ему рано выступать за сборную.
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+2
0
kuandrew (Львов)
20.06.2021 в 18:58
Якось переживемо..
Ответить
+4
-1
Ramses-ua (Запоріжжя)
20.06.2021 в 18:50
Який жах
Ответить
+1
-1
avatar
Vitson (Коростень)
20.06.2021 в 18:58
А шо не жах?
Ответить
+3
0
avatar
Artem-south (Херсон)
20.06.2021 в 19:38
Жах, я ж кажу, який жах!..
+1
0


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