Попов не сыграет с Австрией

Центральный защитник сборной Украины и киевского "Динамо" Денис Попов не восстановится до матча Евро-2020 с Австрией.

У футболиста проблемы с икроножной мышцей, из-за этого он не поможет команде в матче 3-го тура Евро.

Защитник дебютировал за сборную 23-го мая текущего года в товарищеском матче против Бахрейна, однако на чемпионате Европы еще не играл за команду Украины.