Национальная сборная Украины
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Попов не сыграет с Австрией
Игрок не поможет сборной завтра
Фото: Александр Приходько
Центральный защитник сборной Украины и киевского "Динамо" Денис Попов не восстановится до матча Евро-2020 с Австрией.
У футболиста проблемы с икроножной мышцей, из-за этого он не поможет команде в матче 3-го тура Евро.
Защитник дебютировал за сборную 23-го мая текущего года в товарищеском матче против Бахрейна, однако на чемпионате Европы еще не играл за команду Украины.
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Источник:Сайт УАФ
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Комментарии (5)
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Джин Тоник (R)
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