Шевченко: Нельзя достичь результата, если выходить на поле с мыслями о ничьей. Такие вещи очень сильно наказываются

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко дал комментарий перед матчем 3-го тура Евро-2020 Украина - Австрия.

- Насколько серьезна травма у Дениса Попова? Также была информация о повреждении Романа Яремчука ...

- Попова беспокоит икроножная мышца. Он сегодня не тренировался, но не думаю, что там серьезная проблема. Просто ему нужно дать время на восстановление. Скорее всего, к завтрашней игре он готовиться не будет. Что касается Яремчука, то это все слухи и недостоверная информация. С Романом все в порядке, он тренировался сегодня. Как и остальные ребята, он будет готовиться к матчу.

- Кого бы вы хотели видеть соперником сборной Украины в плей-офф в случае выхода из группы?

- Я считаю, что в футболе загадывать наперед в коем случае нельзя. Нас ждет тяжелый поединок с Австрией. В этой сборной есть очень хорошие исполнители, команда играет в своем стиле. Мы серьезно к ней готовимся и уважаем ее.

- Не мешают команде разговоры о том, что Украина и Австрию устроит ничья? Желание доказать, что эти разговоры беспочвенны, может быть дополнительной мотивацией?

- Вообще-то такие вещи очень сильно наказываются. Любые подобные разговоры должны прекращаться, потому что это неправомерно. И мы, и австрийцы понимаем важность поединка. Игра будет проводиться с достаточной ответственностью и пониманием того, что стоит на кону, какого результата нужно добиться для выхода в плей-офф. Мы понимаем всю ответственность.

Теоретически ничья команду устраивает. Но мы прекрасно понимаем сложность этих игр. Нельзя добиться результата, если выходить на поле с мыслью о ничьей. Команда настраивается. Мы будем играть так, чтобы добиться положительного для нас результата.

- Что вы можете сказать о сборной Австрии по итогам двух ее матчей на Евро-2020?

- Я очень уважаю эту команду. У нее есть определенный стиль, хорошие исполнители. Давид Алаба - лидер, игрок высокого уровня. Есть футболисты, которые заслуживают уважения. Команда играет очень компактно, она агрессивна, силовая. Мы ждем тяжелого матча.

- Погода в Бухаресте сейчас не самая лучшая. Как это влияет на подготовку?

- Погода для всех одинакова. Несмотря на дожди, поле на стадионе и на тренировочной арене хорошего качества. Проблем с этим нет.

- Общались ли вы с Космином Контрой? Есть ли у вас какая-то особая связь с румынскими игроками?

- У меня нет никаких связей с Румынией, кроме того, что я знаю очень много игроков и тренеров, с которыми знаком через футбол. С Контрой у нас уже давно хорошие отношения. Мы виделись с ним говорили по телефону. Так же, как и с Мирчей Луческу.