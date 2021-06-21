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"Они идут вперед и прессингуют, несмотря на результат". Степаненко - о сборной Австрии
Поединок состоится сегодня
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко высказался перед матчем с Австрией на Евро-2020.
"Австрия - очень сильная команда. Физически очень сильная. Я смотрел их матчи с македонцами и голландцами. Они идут вперед, проводят быстрые атаки и прессингуют, несмотря на результат. У них есть хорошие и высокие футболисты впереди. Немецкий и австрийский футбол - быстрый и агрессивный. Я думаю, именно такого футбола следует ожидать в следующей игре", — сказал Степаненко.
Напомним, поединок Австрия - Украина состоится сегодня, 21 июня в Бухаресте. Старт матча - в 19:00.
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