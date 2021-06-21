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"Они идут вперед и прессингуют, несмотря на результат". Степаненко - о сборной Австрии

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Поединок состоится сегодня

"Они идут вперед и прессингуют, несмотря на результат". Степаненко - о сборной Австрии

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко высказался перед матчем с Австрией на Евро-2020.

"Австрия - очень сильная команда. Физически очень сильная. Я смотрел их матчи с македонцами и голландцами. Они идут вперед, проводят быстрые атаки и прессингуют, несмотря на результат. У них есть хорошие и высокие футболисты впереди. Немецкий и австрийский футбол - быстрый и агрессивный. Я думаю, именно такого футбола следует ожидать в следующей игре", — сказал Степаненко.

Напомним, поединок Австрия - Украина состоится сегодня, 21 июня в Бухаресте. Старт матча - в 19:00.

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В статье: Тарас Степаненко Украина Австрия
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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storm_ua (Николаев)
21.06.2021 в 08:40
О том то и речь тарасик, а под пресенгом СБУ превращается в дырявую колошу.. Как будете решать эту проблему с нашей никчёмной обороной. Скорей всего даже Андрюха не знает...
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