"Они идут вперед и прессингуют, несмотря на результат". Степаненко - о сборной Австрии

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко высказался перед матчем с Австрией на Евро-2020.

"Австрия - очень сильная команда. Физически очень сильная. Я смотрел их матчи с македонцами и голландцами. Они идут вперед, проводят быстрые атаки и прессингуют, несмотря на результат. У них есть хорошие и высокие футболисты впереди. Немецкий и австрийский футбол - быстрый и агрессивный. Я думаю, именно такого футбола следует ожидать в следующей игре", — сказал Степаненко.