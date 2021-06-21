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Забарный: Шевченко - хороший специалист, его подсказки очень помогают
Футболист поделился мнением о наставнике сборной Украины
Фото:dynamo.kiev.ua / Автор - Ю.Юрьев
Защитник сборной Украины Илья Забарный поделился мнением о главном тренере Андрее Шевченко.
"Андрей Николаевич – очень хороший специалист. Очень много подсказывает, помогает. Так как я еще не слишком опытный футболист, мне очень нужна эта помощь. С профессиональной точки зрения его подсказки очень помогают.
Когда ты только набираешься опыта, нужно все впитывать максимально. Так получилось, что у меня и в "Динамо", и здесь в сборной есть возможность учиться у специалистов очень высокого уровня", – сказал Забарный.
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