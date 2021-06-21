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Забарный: Шевченко - хороший специалист, его подсказки очень помогают

Национальная сборная Украины
(4 голосов)

Футболист поделился мнением о наставнике сборной Украины

Забарный: Шевченко - хороший специалист, его подсказки очень помогают

Фото:dynamo.kiev.ua / Автор - Ю.Юрьев

Новина українською

Защитник сборной Украины Илья Забарный поделился мнением о главном тренере Андрее Шевченко.

"Андрей Николаевич – очень хороший специалист. Очень много подсказывает, помогает. Так как я еще не слишком опытный футболист, мне очень нужна эта помощь. С профессиональной точки зрения его подсказки очень помогают.

Когда ты только набираешься опыта, нужно все впитывать максимально. Так получилось, что у меня и в "Динамо", и здесь в сборной есть возможность учиться у специалистов очень высокого уровня", – сказал Забарный.

Читайте такжеЗабарный: Если бы мне год назад сказали, что я буду играть в Лиге чемпионов и на Евро, в жизни бы не поверил
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В статье: Андрей Шевченко Украина Илья Забарный
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Источник:
УЕФА

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Комментарии (4)
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Olegyurchak (Хмельницький )
21.06.2021 в 11:54
Певно Безус так не вилизує раз не грає.
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wago46
21.06.2021 в 11:30
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
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Американец 2000
21.06.2021 в 11:11
Удачно лизнул )))))
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0
-1
2.dc (Николаев)
21.06.2021 в 10:59
Слава тебе Господи, и дня не прошло, как Заб уже не собирается ни умирать на поле, ни кровь проливать - а все-таки слушать Тренера. Это похвально, в таком возрасте и надо слушать куда побольше, чем говорить. И пока у него и без "крови" неплохо получается... )
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