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Степаненко: Были моменты, когда я думал, что не поеду на Евро

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Тарас рассказал о личном тернистом пути на Евро

Степаненко: Были моменты, когда я думал, что не поеду на Евро

ФКШД

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко рассказал о своем пути на Евро-2020.

"Только моя семья по-настоящему знает, чего мне стоило быть на этом Евро. Были моменты, когда я думал, что не поеду на чемпионат Европы. После зимних сборов мы начали играть в чемпионате Украины и еврокубках на полях не лучшего качества. Из-за этого и больших нагрузок оказалось, что у меня есть проблема с коленом.

Честно говоря, поначалу мне было тяжело это принять. Я начал много читать о своей травме, менять разные методики тренировок, многое перепробовал, в том числе новейшие разработки в медицинском плане. Где-то полтора месяца искал решение проблемы, и сейчас очень счастлив, что все получилось. Скажем так, матч с Северной Македонией стал моей наградой за работу на протяжении последних трех месяцев", – сказал Степаненко.

Напомним, поединок 3-го тура Австрия - Украина состоится сегодня, в Бухаресте и начнется в 19:00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

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В статье: Тарас Степаненко Украина
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Комментарии (3)
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2.dc (Николаев)
21.06.2021 в 17:04
Жги Тарас, еще не все награды собраны, в т.ч. и на этом Евро.
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0
0
Lion Killer (Львів)
21.06.2021 в 16:25
сподіваюся і сьодні буде в основі. Центр поля без нього зовсім не те
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+4
-1
avatar
Американец 2000
21.06.2021 в 16:18
Давай Тарас - удачи ! Когда ты на поле - я , как и миллионы болельщиков спокойны за сборную !!!
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+4
-1


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