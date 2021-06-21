Алиев: Ярмоленко хорошо играет на Евро, он мой сыночек

Бывший игрок национальной сборной Украины Александр Алиев поделился впечатлениями от игры Андрея Ярмоленко на Евро-2020.

"Смотрел второй матч Украины на Евро против Северной Македонии. Молодцы пацаны, рад за них, что выиграли. Второй тайм, конечно, недоиграли, но главным был результат. Если они с Австрией будут играть так, как в первом тайме с Северной Македонией, уверен, проблем в игре с австрийцами не будет. Будет победа и три очка для Украины в копилку сборной.

Очень рад за Андрея Ярмоленко. Он мой сыночек, как я называл его в "Динамо". Хорошо играет на Евро, на слуху. Дай бог, чтобы Европа много говорила о каждом нашем игроке.

Нынешний чемпионат для меня очень непредсказуем. Думал, что фавориты будут как обычно – Германия, Италия, Франция, Португалия. Но игры все хорошие, непредсказуемые. Еще раз видим подтверждение, что в футболе все возможно. Думаю, что сюрпризы еще тоже будут", - сказал Алиев.