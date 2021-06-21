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Алиев: Ярмоленко хорошо играет на Евро, он мой сыночек

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Мнение Александра Алиева про игру сборной Украины на Евро

Алиев: Ярмоленко хорошо играет на Евро, он мой сыночек

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший игрок национальной сборной Украины Александр Алиев поделился впечатлениями от игры Андрея Ярмоленко на Евро-2020.

"Смотрел второй матч Украины на Евро против Северной Македонии. Молодцы пацаны, рад за них, что выиграли. Второй тайм, конечно, недоиграли, но главным был результат. Если они с Австрией будут играть так, как в первом тайме с Северной Македонией, уверен, проблем в игре с австрийцами не будет. Будет победа и три очка для Украины в копилку сборной.

Очень рад за Андрея Ярмоленко. Он мой сыночек, как я называл его в "Динамо". Хорошо играет на Евро, на слуху. Дай бог, чтобы Европа много говорила о каждом нашем игроке.

Нынешний чемпионат для меня очень непредсказуем. Думал, что фавориты будут как обычно – Германия, Италия, Франция, Португалия. Но игры все хорошие, непредсказуемые. Еще раз видим подтверждение, что в футболе все возможно. Думаю, что сюрпризы еще тоже будут", - сказал Алиев.

Напомним, поединок 3-го тура Австрия - Украина состоится сегодня, в Бухаресте и начнется в 19:00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

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В статье: Андрей Ярмоленко Александр Алиев Украина
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Комментарии (6)
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Acsakal (Kharkov)
21.06.2021 в 18:16
"Синочок" вже років 10, як переріс "татка".
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+5
0
тутти-10 (Сумська область)
21.06.2021 в 18:16
Гадьонишу больше нє налівать!!!
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+9
0
avatar
Американец 2000
21.06.2021 в 18:15
Расскажи как он носочки тебе стирал (((((
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0
-1
avatar
Red_Cat (Салоники)
21.06.2021 в 18:14
я смотрю, Алиев бухать не перестал
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+8
0
avatar
dimonxman again (London)
21.06.2021 в 18:40
Походу теперь он еще и дует :)
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+1
0
avatar
mafan (Рівне)
21.06.2021 в 18:07
шовонопиздить це хабаровськеуйобищепутінське??????????????
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+4
-2


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