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Алиев: Ярмоленко хорошо играет на Евро, он мой сыночек
Мнение Александра Алиева про игру сборной Украины на Евро
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший игрок национальной
"Смотрел второй матч Украины на Евро против Северной Македонии. Молодцы пацаны, рад за них, что выиграли. Второй тайм, конечно, недоиграли, но главным был результат. Если они с Австрией будут играть так, как в первом тайме с Северной Македонией, уверен, проблем в игре с австрийцами не будет. Будет победа и три очка для Украины в копилку сборной.
Очень рад за Андрея Ярмоленко. Он мой сыночек, как я называл его в "Динамо". Хорошо играет на Евро, на слуху. Дай бог, чтобы Европа много говорила о каждом нашем игроке.
Нынешний чемпионат для меня очень непредсказуем. Думал, что фавориты будут как обычно – Германия, Италия, Франция, Португалия. Но игры все хорошие, непредсказуемые. Еще раз видим подтверждение, что в футболе все возможно. Думаю, что сюрпризы еще тоже будут", - сказал Алиев.
Напомним, поединок 3-го тура Австрия - Украина состоится сегодня, в Бухаресте и начнется в 19:00. UA-Футбол проведет
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