Разван Рац: Теоретически может быть, что Австрия сильнее Украины, но это не факт

Экс-защитник "Шахтера" Разван Рац в комментарии ТК "Футбол" поделился ожиданиями от предстоящего матча между Украиной и Австрией на Евро-2020.

"На таком турнире не всегда выигрывает тот, кто сильнее. Теоретически может быть, что Австрия сильнее, но это не факт.

В современном футболе все атакуют и все защищаются, мы не должны рассматривать как играет только оборона, мы должны рассматривать в целом, как играет и как защищается вся сборная Украины, вместе с Ярмоленко и Яремчук, у них тоже есть свои роли в обороне.

По статистике Украина выглядит не очень, но Шевченко должен решать эту проблему и сделать так, чтобы у наших ворот не было моментов", - сказал Рац.