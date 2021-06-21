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Разван Рац: Теоретически может быть, что Австрия сильнее Украины, но это не факт

Национальная сборная Украины
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На больших турнирах не всегда выигрывает тот, кто сильнее

Разван Рац: Теоретически может быть, что Австрия сильнее Украины, но это не факт

Новина українською

Экс-защитник "Шахтера" Разван Рац в комментарии ТК "Футбол" поделился ожиданиями от предстоящего матча между Украиной и Австрией на Евро-2020.

"На таком турнире не всегда выигрывает тот, кто сильнее. Теоретически может быть, что Австрия сильнее, но это не факт.

В современном футболе все атакуют и все защищаются, мы не должны рассматривать как играет только оборона, мы должны рассматривать в целом, как играет и как защищается вся сборная Украины, вместе с Ярмоленко и Яремчук, у них тоже есть свои роли в обороне.

По статистике Украина выглядит не очень, но Шевченко должен решать эту проблему и сделать так, чтобы у наших ворот не было моментов", - сказал Рац.

Напомним, поединок 3-го тура Австрия - Украина состоится сегодня, в Бухаресте и начнется в 19:00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

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В статье: Разван Рац Украина Австрия
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Источник:
ТК Футбол

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