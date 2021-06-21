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Сидорчук и Шапаренко выйдут в стартовом составе сборной Украины на Австрию

Национальная сборная Украины
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(2 голосов)

Стартовые составы команд

Сидорчук и Шапаренко выйдут в стартовом составе сборной Украины на Австрию

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Стали известны стартовые составы на матч 3-го тура группового раунда Евро-2020 Украина – Австрия.

Украина: Бущан - Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко - Сидорчук - Ярмоленко, Шапаренко, Зинченко, Малиновський - Яремчук

Запасные: Пятов, Трубин, Соболь, Кривцов, Тымчик, Степаненко, Судаков, Марлос, Макаренко, Цыганков, Беседин, Довбик.

Австрия: Бахманн - Драгович, Хинтереггер, Арнаутович, Алаба, Забитцер, Грилитч, Баумгартнер, Ляйнер, Шлагер, Лаймер

Запасные: Шлагер, Перван, Ульмер, Пош, Ильсанкер, Грегорич, Линхарт, Триммель, Шауб, Шопф, Онисиво, Калайджич

Напомним, поединок 3-го тура Австрия - Украина состоится сегодня, в Бухаресте и начнется в 19:00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

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В статье: Украина Австрия
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Комментарии (2)
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Камонплей
21.06.2021 в 18:00
Вперто одним складом грає. Головне шоб потім не казав що втомилися.
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0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
21.06.2021 в 17:48
Успіхів!
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+4
0


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