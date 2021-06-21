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Сидорчук и Шапаренко выйдут в стартовом составе сборной Украины на Австрию
Стартовые составы команд
Фото Павла Кубанова - УАФ
Стали известны стартовые составы на матч 3-го тура группового раунда
Украина: Бущан - Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко - Сидорчук - Ярмоленко, Шапаренко, Зинченко, Малиновський - Яремчук
Запасные: Пятов, Трубин, Соболь, Кривцов, Тымчик, Степаненко, Судаков, Марлос, Макаренко, Цыганков, Беседин, Довбик.
Австрия: Бахманн - Драгович, Хинтереггер, Арнаутович, Алаба, Забитцер, Грилитч, Баумгартнер, Ляйнер, Шлагер, Лаймер
Запасные: Шлагер, Перван, Ульмер, Пош, Ильсанкер, Грегорич, Линхарт, Триммель, Шауб, Шопф, Онисиво, Калайджич
Напомним, поединок 3-го тура Австрия - Украина состоится сегодня, в Бухаресте и начнется в 19:00. UA-Футбол проведет
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