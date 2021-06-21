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Кочергин: Нет никакой обиды на Шевченко за то, что не вызвал игроков Зари на Евро
Мнение хавбека Зари об игре сборной Украины на Евро
Скриншот: ТК Футбол
Полузащитник "
– Никакой обиды нет.
– Как вам вообще выступление сборной Украины на Евро?
– Молодцы, на втором месте. Сегодня важный матч у них. Будем болеть, чтобы они вышли из группы.
– Не проиграем Австрии и займем второе место?
– Хотелось бы. Уверен, что ребята настраиваются на победу. Будем ждать хорошего результата.
– В таком случае в 1/8 финала Украину будет ждать Италия. Без шансов?
– Серьезный соперник, хорошо выступает. Но есть еще сегодняшний матч, который нужно выиграть. А дальше уже будем смотреть.
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