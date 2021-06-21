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Кочергин: Нет никакой обиды на Шевченко за то, что не вызвал игроков Зари на Евро

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Мнение хавбека Зари об игре сборной Украины на Евро

Кочергин: Нет никакой обиды на Шевченко за то, что не вызвал игроков Зари на Евро

Скриншот: ТК Футбол

Новина українською

Полузащитник "Зари" Владислав Кочергин заявил, что не держит обиды на главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко з то, что тот не взял на Евро-2020 ни одного игрока луганского клуба.

– Никакой обиды нет.

– Как вам вообще выступление сборной Украины на Евро?

– Молодцы, на втором месте. Сегодня важный матч у них. Будем болеть, чтобы они вышли из группы.

– Не проиграем Австрии и займем второе место?

– Хотелось бы. Уверен, что ребята настраиваются на победу. Будем ждать хорошего результата.

– В таком случае в 1/8 финала Украину будет ждать Италия. Без шансов?

– Серьезный соперник, хорошо выступает. Но есть еще сегодняшний матч, который нужно выиграть. А дальше уже будем смотреть.

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В статье: Андрей Шевченко Заря (Луганск) Украина Владислав Кочергин
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Источник:
Трибуна

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