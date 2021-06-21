Кочергин: Нет никакой обиды на Шевченко за то, что не вызвал игроков Зари на Евро

Полузащитник " Зари " Владислав Кочергин заявил, что не держит обиды на главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко з то, что тот не взял на Евро-2020 ни одного игрока луганского клуба.

– Никакой обиды нет.

– Как вам вообще выступление сборной Украины на Евро?

– Молодцы, на втором месте. Сегодня важный матч у них. Будем болеть, чтобы они вышли из группы.

– Не проиграем Австрии и займем второе место?

– Хотелось бы. Уверен, что ребята настраиваются на победу. Будем ждать хорошего результата.

– В таком случае в 1/8 финала Украину будет ждать Италия. Без шансов?

– Серьезный соперник, хорошо выступает. Но есть еще сегодняшний матч, который нужно выиграть. А дальше уже будем смотреть.