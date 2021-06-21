  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Украина пропускает в 9-м матче подряд финальных турниров Евро
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украина пропускает в 9-м матче подряд финальных турниров Евро

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Неутешительная статистика

Украина пропускает в 9-м матче подряд финальных турниров Евро

uefa.com

Новина українською

Сборная Украины в Бухаресте в матче группового раунда Евро-2020 играет с Австрией. Украинцы пропустили на 21-й минуте и проигрывают после первого тайма со счётом 0:1.

Таким образом, украинцы пропустили в девяти последних матчах в финальной стадии Евро. То есть, во всех поединках команды на финальных турнирах чемпионатов Европы.

Украина пропускала во всех матчах на Евро-2012 (2:1, 0:2, 0:1), во всех – на Евро-2016 (0:2, 0:2, 0:1) и в двух первых встречах на текущем чемпионате Европы (2:3, 2:1).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Австрия
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...