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Украина пропускает в 9-м матче подряд финальных турниров Евро
Неутешительная статистика
uefa.com
Таким образом, украинцы пропустили в девяти последних матчах в финальной стадии Евро. То есть, во всех поединках команды на финальных турнирах чемпионатов Европы.
Украина пропускала во всех матчах на Евро-2012 (2:1, 0:2, 0:1), во всех – на Евро-2016 (0:2, 0:2, 0:1) и в двух первых встречах на текущем чемпионате Европы (2:3, 2:1).
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