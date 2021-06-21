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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Украина заняла третьем место в группе, но сохраняет теоретические шансы на 1/8 финала

Национальная сборная Украины
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(2 голосов)

Шансов немного, но они есть

Украина заняла третьем место в группе, но сохраняет теоретические шансы на 1/8 финала

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Сборная Украины сыграла свой третий матч в группе на Евро-2020 против - Австрии.

Пропустив в первом тайме, украинцы так и не смогли забить, проиграв со счетом 0:1.

Таким образом, команда Шевченко заняла третье место в группе, имея в активе 3 очка, и с разницей мячей 4:5.

Третье место дает возможное право на выход в 1/8, однако пока что говорить об этом рано, так как сыграны только две группы из шести.

Напомним, что в 1/8 финала турнира выйдут четыре лучшие команды из шести, которые заняли третьи места.

В группе А Швейцария уже опережает Украину по данному показателю, имея в активе 4 очка.

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В статье: Украина
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Комментарии (60)
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vgolovan (полтава)
21.06.2021 в 21:25
а я вам всем говорил когда этого горе тренера назначали - смотрите мультик сказочная русь
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0
-1
Дрюон (Одесса)
21.06.2021 в 21:24
А не спецом ли?
Ответить
0
-1
avatar
Red_Cat (Салоники)
21.06.2021 в 21:23
До (возможной) встречи в 2024 году. Модет быть к тому времени в сборной появится Тренер, а не Андрюша Шевченко, а вместо кривоногих шапаренко-сидорчуков и прочих караваевых-миколенков появятся нормальные игроки.
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0
-1
vgolovan (полтава)
21.06.2021 в 21:23
тт
Ответить
0
-1
vgolovan (полтава)
21.06.2021 в 21:22
ну на конец то все увидели настоящую силу нашей сборной и огромный талант супер тренера
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+2
0
androma (Вересневе)
21.06.2021 в 21:20
Закрадывается какое-то подозрение что решили пройти с третьего места. Ну не может же быть чтобы почти все игроки за два дня превратились в калек которые не могут отдать пас на три метра.
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+1
-1
MaximSK (Киев)
21.06.2021 в 21:22
Надо иметь ввиду что Австрия очень сильно сыграла сегодня в полузащите и защите, исключив из игры Ярмоленко и Яремчука, а Малиновский и Зинченко изначально были никакими.
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+3
0
Damien (Kyiv)
21.06.2021 в 21:23
Если пройдут с третьего места и выйдут на Швецию или Словакию вместо Италии, то я скажу, что это был гениальный тактический ход
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+1
-1
avatar
Red_Cat (Салоники)
21.06.2021 в 21:24
никто никуда не выйдет.
0
-2
androma (Вересневе)
21.06.2021 в 21:29
Гениальный но рисковый, а кто не рискует того не хоронят в гробу с красного дерева (c)
0
0
RossoMain (Simferopol)
21.06.2021 в 21:24
а прохода не будет с 3 очками и минус гол
Ответить
0
-2
Spawn_ost (Острог)
21.06.2021 в 21:19
Андрей Николаевич, правду сказал, команда не будет играть на ничью! они откровенно слили! 70 минута, атака противника, а Сидр просто бежит паралельно не делая НиhUa!! просто пробежал...... этот матч надо откровенно расматривать как слив! может конечно макаронников зассали, но это не точно! шансов с Италией больше чем проскочить с 3го места! Имхо
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+1
-1
учитель футбола (Львов)
21.06.2021 в 21:19
Это не сборная.Это частный клуб жадного шевченко.Все на откатах.Играть некому.Зинченко и малиновского в сборную мира.Кроме понтов ничего не увидел.николенко упорно ставят,он порит ,его ставят.Потому что деньги уже уплачены.
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+1
-1
RossoMain (Simferopol)
21.06.2021 в 21:17
это просто издевательство над болелами.Все переживают,а эти,типа футболисты ходят всю игру пешком.Шева,увы не тренер,не мотиватор,никакой.как и вся команда.Хорошо дальше не прошли.
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+3
-1
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c99baf (Харьков)
21.06.2021 в 21:17
Слава "героям"-футболёрам !
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+1
-1
avatar
Rezerf (Чернігів)
21.06.2021 в 21:16
Шансів на 1/8 майже нема. Це дикий фарт, якщо ми туди потрапимо. Є три варіанти де третя буде гірше зв нас : 1. Група D. Хорватія - Шотландія - нічія. Хорватія гірша. 2. Група Є. Швеція не програє Польші, Іспанія виграє у Словакії. Словакія гірша. 3 Група F. Франція виграє у Португалії з різницею в 3м'яча. Германія виграє в Угорців. Португалія гірша.
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+2
0
androma (Вересневе)
21.06.2021 в 21:25
Група В Бельгія виграє сьогодні у Фінляндії.
Ответить
0
0
avatar
Rezerf (Чернігів)
21.06.2021 в 21:28
Данці грохнуть рашку, я упевнений, з різницю у 2 м'яча. І вони краще за нас
0
0
Bizon55 (ВІнниця)
21.06.2021 в 21:14
Домой все! Не игра а стоялово! Неужели на Украине нет игроков!!?? Су...а одно кумовство!
Ответить
+5
0
UMK@ (Запорожье)
21.06.2021 в 21:13
Шева шо ти робив з командою вчора? Мабуть бухали всю ніч. Пас на три метри не можуть точно дати. Жах!
Ответить
+6
0
Будєм разбіратся (Київ)
21.06.2021 в 21:13
Браво, Австрія
Ответить
+8
0
Artemanat (Кривой Рог)
21.06.2021 в 21:13
Хорватия и Шотландии должны сыграть в ничью, Финляндия должна проиграть с большой разницей,Дания не должна обыграть Россию! Кароче шансы закончились ((((
Ответить
0
-1
avatar
Antolog (Одесса)
21.06.2021 в 21:10
Лучше по результату за Евро 2016, а по игре, тоже дно...) Ну, думаю через лет 300, когда роботы будут играть в футбол, может быть, мы и сможем...) Если серьезно, то нужно убирать лимиты на легионеров в УПЛ и пускай хоть клубы радуют украинского болельщика, возможно среди среды иностранцев у наших футболистов будет и ментальность меняться...
Ответить
+3
0
Artemanat (Кривой Рог)
21.06.2021 в 21:15
Наши робототехники будут делать роботов для всего мира за большие деньги,а у нас будут играть железные дровосеки! Так что шансов нет и через 300лет)))
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+4
0
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
21.06.2021 в 21:09
А давайте забьём все х..., и ничего здесь писать не будем. Может поймут?))))
Ответить
+1
0
avatar
c99baf (Харьков)
21.06.2021 в 21:20
Согласен,пропади такой футбол -пропадом...
Ответить
+1
0
cucumber (Киев)
21.06.2021 в 21:07
Пора пакувати валізи, а Шевченке - розрив контракту, бо не виконав завдання по виходу з групи. Такої жахливої гри ще не було з часів Фоменка. Грають стоячи на місці, і, скажіть, як можна грати на перемогу (по заяві Шевченки), якщо не бити по воротам, а навпаки давати австрійцям бити і бити. Хай вже не позоряться і їдуть на Мальдіви відпочивати. вася огурцов, який сподівався побачити ГРУ.
Ответить
+4
0
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
21.06.2021 в 21:07
А зачем нам 1/8?
Ответить
+11
-1
androma (Вересневе)
21.06.2021 в 21:06
Шансов еще как раз много. Для начала надо чтобы сегодня Бельгия выиграла в Финляндии. А потом ничья в матче Хорватия -- Шотландия. Если нет то можно рассматривать и другие группы. Так что шансов еще немало.
Ответить
+2
-1
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
21.06.2021 в 21:09
Толку с этого? Игры нет
Ответить
+3
-1
yurets87 (запоріжжя)
21.06.2021 в 21:13
согласен,куда с такой игрой,с австрией,епта!!!
+1
0
androma (Вересневе)
21.06.2021 в 21:15
Да но есть и плюс. Теперь два дня есть за кого болеть.
0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
21.06.2021 в 21:06
Зал..пу їм, хай їдуть накуй.
Ответить
+4
-1
avatar
Просто док (Харьков)
21.06.2021 в 21:03
Яремчук — Дно! Никакой в прессинге, да и когда был шанс (на 88-й) отдать прострел на Беседина (пустые ворота) — пробил с острого угла. Дай Бог выйдем в 1/8, но к Шеве Большая просьба — дай шанс Бесу (весь матч), он не подведет. Если и не забьет, минимум двоих соперников, Вымотает в Хлам.
Ответить
0
-8
fanat_football (Херсон)
21.06.2021 в 21:05
Лучше выпустить дедушку Марлоса. Он может к концу тайма до ворот соперника добредет.
Ответить
+6
-1
avatar
Просто док (Харьков)
21.06.2021 в 21:08
Марлос больше 30-ти минут не вывозит. Тут все правильно Шева делает, выпуская в конце.
0
0
Artemanat (Кривой Рог)
21.06.2021 в 21:17
Я бы вместо Ярмоленко выпустил Соболя и перевёл на левый фланг,а Цыганкова вернул на родной,Довбыка вместо Яремчука,а Судаков вместо Зинченко и пошел спать))))
0
0
Artemanat (Кривой Рог)
21.06.2021 в 21:06
Лучше Довбыку шанс дать
Ответить
+7
-1
avatar
Просто док (Харьков)
21.06.2021 в 21:12
Довбик не плохой, но Беседин опытнее (значительно), да и посильнее будет. При всем уважении Динамо (требл), не Днепр-1.
0
-4
аалекс ( Крым)
21.06.2021 в 21:12
Про Беса это шутка? Яремчук, конечно слабый нападающий, но в данный момент у нас лучше нет.
Ответить
+1
-2
avatar
Просто док (Харьков)
21.06.2021 в 21:16
Не шутка. Пусть Беседин сыграет с первых минут, тогда посмотрим, кто лучше. Выходить на замену (10-20 минут) и играть со старта — Две Большие разницы.
0
-1
Lion Killer (Львів)
21.06.2021 в 21:13
там нема ніякої вини яремчука. ЦЕнтра поля в нас сьодні не було. 1-2 напівмоменти - хоч 3 лукаки виставляйте, толку
Ответить
+1
-2
avatar
Просто док (Харьков)
21.06.2021 в 21:18
Одно не исключает другое. Те моменты (полумоменты), которые у него были + прессинг (его отсутствие) дают мне право сделать такой вывод. ИМХО!
0
0
avatar
Cтепний воїн (Дике поле)
21.06.2021 в 21:03
уже по х
Ответить
+3
0
fanat_football (Херсон)
21.06.2021 в 21:03
Главное не победа, главное - участие. Когда главный тренер заявляет, что ему безразлична победа, то такого тренера мокрой тряпкой в шею. Напомню, что Шевченко это заявлял после спаринг-игр.
Ответить
+5
-2
Lion Killer (Львів)
21.06.2021 в 21:14
не перекручуйте слова, там він говорив про товарняки.
Ответить
0
-2
andyua (Kyiv)
21.06.2021 в 21:27
Згоден абсолютно, в кожному матчі головне - результат, жага до результату, вміння його здобувати
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0
0
avatar
Artem-south (Херсон)
21.06.2021 в 21:02
Такое ощущение, что человек пять из команды сделали ставочку на слив и делали все для того.. С другой стороны, еще есть шанс попасть на команду, слабее Италии, поэтому расстраиваться не надо. Но игра нашей сборной была худшей за последние матчей двадцать, если не больше. Таких апатичных футболистов у нас я не видел давно
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+2
-1
fanat_football (Херсон)
21.06.2021 в 21:04
Не апатичных, а бестолковых.
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+1
0
Artemanat (Кривой Рог)
21.06.2021 в 21:02
Шансов уже нет,те соборные которым нужен результат для выхода его сделают,это мы не умеем играть на результат,а другие умееют! Просто не проиграть нужно было,а мы сделали все наоборот! Про замены не слышали походу! Печаль и дно дна
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+4
-1
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c99baf (Харьков)
21.06.2021 в 21:02
А кто-то вчера "клавил",надо брать три очка кровью" (забарный ) Доляпались...
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0
0
Carbonm (Александрия-Киев)
21.06.2021 в 21:00
Лучше бы мы вылетели на этом этапе и не позвонили страну полным отсутствием характера, борьбы и хоть какой то чести.....парням на фронте плеваться, наверное, охота от этих недоспортсменов. Респект только дедушке Ярмоленко
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+9
-1
RossoMain (Simferopol)
21.06.2021 в 21:00
Едьте уже домой,позорники
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+8
-2
Sarmat 2019 (Донецк/Одесса)
21.06.2021 в 20:59
Хотелось бы сказать что-то хорошее, но не нахожу этих слов! Поражение тренерского штаба! Заведомо обречённая на поражение тактика! Перед матчем говорилось об игре на победу, по факту, только слова, играли на ничью, причем нулевую!П.с. Они что ночью делали, вагоны разгружали?!
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+10
0
Джин Тоник (R)
21.06.2021 в 20:57
Украине домой!Лучше Швеция или Польша чтоб прошли.Нашим честь страны-пофиг!Им отдыхать надо перед суперматчами с Ингульцом,Зарей,Ильмчевцем.
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+9
-3
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Очманілий Заєць (Odessa)
21.06.2021 в 20:57
Хотілося б, звісно, щоби ці "№теоретичні шанси" швидко випарувалися. Бо якщо нас Австрія виносить в одні ворота, то будь-який переможець групи в 1/8 фіналу зробить з нас стейк.
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+8
0
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Просто Толик (Одесса)
21.06.2021 в 20:57
Бугагага Умеют конечно ребята в футбол играть! Реал, Барса, МанСити, Бавария, ПСЖ и прочие гранды теперь еще внимательней следят за нашими гениальными игроками.
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+8
0
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Artem-south (Херсон)
21.06.2021 в 20:57
С такой игрой в плей-офф нечего делать
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+12
0
аалекс ( Крым)
21.06.2021 в 20:56
На фоне СБУ, Австрия выглядела очень сильно. Впечатление, что наши с Германией играли. Шансы проползти с третьего места( спасибо Австрии, что не напихали больше) еще остаются. Держим кулаки, но игра наших парней, мягко говоря, отвратительная.
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+7
-4
Artemanat (Кривой Рог)
21.06.2021 в 20:55
Я надеюсь они уже собрали вещи? Стыд и позор,одна игра с Нидерландами порадовала,а так полное Дно!!!!!
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+10
0


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