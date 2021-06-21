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Украина заняла третьем место в группе, но сохраняет теоретические шансы на 1/8 финала
Шансов немного, но они есть
Фото Павла Кубанова - УАФ
Пропустив в первом тайме, украинцы так и не смогли забить, проиграв со счетом 0:1.
Таким образом, команда Шевченко заняла третье место в группе, имея в активе 3 очка, и с разницей мячей 4:5.
Третье место дает возможное право на выход в 1/8, однако пока что говорить об этом рано, так как сыграны только две группы из шести.
Напомним, что в 1/8 финала турнира выйдут четыре лучшие команды из шести, которые заняли третьи места.
В группе А Швейцария уже опережает Украину по данному показателю, имея в активе 4 очка.
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