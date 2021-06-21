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Украина еще может оказаться в плей-офф Евро-2020. Оцениваем шансы и расклады

Национальная сборная Украины
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(3 голосов)

Еще не все потеряно

Украина еще может оказаться в плей-офф Евро-2020. Оцениваем шансы и расклады

фото - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины добротно провела лишь один тайм с шести на групповом этапе Евро-2020. Благодаря этому на жилах удалось победить Северную Македонию, но Нидерландам и Австрии подопечные Шевченко закономерно проиграли.

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Итак, три очка в группе, разница мячей – 4:5. В плей-офф, напомним, выходят первых две команды из каждой группы и четыре лучшие среди шести команд, занявших третьи места.

Украина уже точно хуже третьего места группы А, где Швейцария набрала четыре очка. Но впереди еще борьба в четырех группах и для того, чтобы заскочить в 1/8-ю, нужно дождаться осуществления двух событий из следующего списка:

- Бельгия должна победить Финляндию в группе В, пропустив в свои ворота не более трех голов;

- в группе D Шотландия и Хорватия должны сыграть между собой вничью;

- в группе Е Швеция не должна проиграть Польше, а Испания должна одолеть Словакию, пропустив в свои ворота не более двух голов;

- в группе F Франция должна победить Португалию с разницей в три гола или больше, или Венгрия должна победить Германию с разницей в три гола или больше.

Украина еще может оказаться в плей-офф Евро-2020. Оцениваем шансы и расклады - изображение 1

Скриншот - википедия

Хорошие новости – Украина точно не сыграет в 1/8-й финала Евро-2020 со сборной Италии. Если удастся выйти с третьего места, то этот выход будет на лидера группы F (Франция, Португалия, Германия), либо на лидера группы Е (Испания или Швеция).

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В статье: Украина Евро-2020
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Комментарии (13)
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jnp49 (ОДЕССА)
21.06.2021 в 21:29
Зачем было доводить до такой "теории"? Или просто Шева не хотел выхода на итальянцев. Не хотел ИТАЛИЮ - получим САРТИР! Игра сегодня была просто БЕЗДАРНОЙ.., если самый опасный момент австрийцы привезли себе сами. Чего уж тогда мечтать о продолжении участия в этом Евро. Сборную хватило ровно на ТРИ тайма (первых), дальше всё вошло в "своё русло" и в итоге мы приплыли туда, где и должны были оказаться - у разбитого футбольного корыта...
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0
0
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Red_Cat (Салоники)
21.06.2021 в 21:28
давайте не будем уподобляться мокшанским "єкспертам", которые из раза в раз делают грандиозные теоретические планы по выходу сборной ка-ца-пии куда-либо. ничего не получится до тех пор, пока не будет выжжено каленым железом кумовство и распил бабла в ФФУ и прочих организациях при спорте.
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0
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kuandrew (Львов)
21.06.2021 в 21:25
А зміст виходити в плей-оф?? Там нас буде чекати Франція, дежав'ю жовтень 2020р
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0
0
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Cтепний воїн (Дике поле)
21.06.2021 в 21:27
сенс
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0
0
Carbonm (Александрия-Киев)
21.06.2021 в 21:24
Зачем такой позор стране, лучше на этом этапе вылететь
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0
0
andy1973 (Рівне)
21.06.2021 в 21:23
Чесно, я боявся щоб українці в кінці зрівняли рахунок. Краще о-1 Австрії чим 0-10 Італії
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0
0
fokstrot2009 (Харьков)
21.06.2021 в 21:21
Не стоит.....
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+2
-1
NEMO1609 (KOTOROGONET)
21.06.2021 в 21:19
И что делать в плей офф с також игрой? За Державу обидно.
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+2
-1
avatar
dima1968bogdan (москва)
21.06.2021 в 21:19
С каждой игрой все́ хуже и хуже играли пусть едут домой этим наши нервы сберегут
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0
-1
ВиктАн
21.06.2021 в 21:19
Шева вали в милан
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+1
-2
avatar
Американец 2000
21.06.2021 в 21:29
Какой идиот его поставил в сборную ? Суркис всё подстроил , чтобы выгнать Маркевича ((((( И продавать своих тупых динамовцев чере сборную (((((
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0
0
avatar
tolina-ystas (Краматорск)
21.06.2021 в 21:15
С такой игрой выход может привести только к дополнительному позору!
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+8
-1
Mikes (Харьков-Мюнхен)
21.06.2021 в 21:15
Зачем?!
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+4
-1


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