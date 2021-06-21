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Украина еще может оказаться в плей-офф Евро-2020. Оцениваем шансы и расклады
Еще не все потеряно
фото - Олександр Приходько
Сборная Украины добротно провела лишь один тайм с шести на групповом этапе Евро-2020. Благодаря этому на жилах удалось победить Северную Македонию, но Нидерландам и Австрии подопечные Шевченко закономерно проиграли.
Итак, три очка в группе, разница мячей – 4:5. В плей-офф, напомним, выходят первых две команды из каждой группы и четыре лучшие среди шести команд, занявших третьи места.
Украина уже точно хуже третьего места группы А, где Швейцария набрала четыре очка. Но впереди еще борьба в четырех группах и для того, чтобы заскочить в 1/8-ю, нужно дождаться осуществления двух событий из следующего списка:
- Бельгия должна победить Финляндию в группе В, пропустив в свои ворота не более трех голов;
- в группе D Шотландия и Хорватия должны сыграть между собой вничью;
- в группе Е Швеция не должна проиграть Польше, а Испания должна одолеть Словакию, пропустив в свои ворота не более двух голов;
- в группе F Франция должна победить Португалию с разницей в три гола или больше, или Венгрия должна победить Германию с разницей в три гола или больше.
Скриншот - википедия
Хорошие новости – Украина точно не сыграет в 1/8-й финала Евро-2020 со сборной Италии. Если удастся выйти с третьего места, то этот выход будет на лидера группы F (Франция, Португалия, Германия), либо на лидера группы Е (Испания или Швеция).
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