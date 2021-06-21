Матвиенко: Надеемся, что выйдем в плей-офф с третьего места

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко прокомментировал поражение от Австрии (0:1) в третьем туре группового раунда Евро-2020.

"Сразу в начале игры было несколько нервозных моментов. Допустили ошибки в простых игровых ситуациях. Из-за этого мы начали играть не так, как хотели.

Начали осторожно играть, Австрия это почувствовала и начала прессинговать. Из-за этого первый тайм не очень получился, во втором уже перестроились и начали играть получше.

Прессинг Австрии не стал сюрпризом. Знали, что будут прессинговать, потому что им нужна была победа. Из-за нервозности не получалось играть в свой футбол.

Ждем результаты других матчей и надеемся, что выйдем в плей-офф с третьего места", – сказал Матвиенко.