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Национальная сборная Украины

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Матвиенко: Надеемся, что выйдем в плей-офф с третьего места

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Итоги матча с Австрией от защитника сборной Украины

Матвиенко: Надеемся, что выйдем в плей-офф с третьего места

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко прокомментировал поражение от Австрии (0:1) в третьем туре группового раунда Евро-2020.

"Сразу в начале игры было несколько нервозных моментов. Допустили ошибки в простых игровых ситуациях. Из-за этого мы начали играть не так, как хотели.

Начали осторожно играть, Австрия это почувствовала и начала прессинговать. Из-за этого первый тайм не очень получился, во втором уже перестроились и начали играть получше.

Прессинг Австрии не стал сюрпризом. Знали, что будут прессинговать, потому что им нужна была победа. Из-за нервозности не получалось играть в свой футбол.

Ждем результаты других матчей и надеемся, что выйдем в плей-офф с третьего места", – сказал Матвиенко.

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В статье: Украина Австрия Николай Матвиенко
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Источник:
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Комментарии (44)
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Drovko (Lviv)
21.06.2021 в 22:33
і що? з такою грою там нічого робити
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+2
0
Andre 1972 (Харьков)
21.06.2021 в 22:16
Австрияки если говорить обьективно очень сильны !
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0
0
Зритель (Харьков)
21.06.2021 в 23:06
Это на фоне Украины. Италия покажет реальный уровень Австрии.
Ответить
0
0
Andre 1972 (Харьков)
21.06.2021 в 22:15
Австрияки дуже сильная команда они нас переиграли по всем статьям! Остается надеется что датчане оставят за бортом нашего северного соседа!!!
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+1
0
ysebe1970 (Бровары)
21.06.2021 в 22:18
Достаточно 1-0 в пользу Данцев.. Они тогда и нас могут вытянут.. Но соседи просто сыграют на отбой и будет по нулям..
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0
0
Rosanero (palermo)
21.06.2021 в 22:10
Пішли зі своєю грою кобилі в тріщину, убожество.
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+3
0
avatar
Serega1111 (Киев)
21.06.2021 в 22:04
Матвиенко, возможно меньше других виноват. Жестких ляпов, приведших непосредственно к голам у него вроде не было. Но как по мне они с Забарным взаимодействуют не очень, может не стоило разбивать связку Матвиенко-Кривцов...
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0
0
avatar
djeff2015 (Запорожье)
21.06.2021 в 22:00
да ну на Х.....домой пиз...йте. Боги футбола. пора новые тату набивать. это сделает из вас более мастеровитых игроков. позорники.
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+5
0
Лекарь (село Дарница)
21.06.2021 в 21:58
ДА ПОШЛИ ВЫ НАХ!!
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+6
-1
viajador (то є Кошмари City)
21.06.2021 в 21:56
Матвиенко! Даже не думай!!! Вас заждались ваши губатые толстозадые свиноматки на пляжах.
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+7
0
Гаринча (Киев)
21.06.2021 в 21:56
Если во втором тайме не пропустили значит играли лучше?!
Ответить
+3
0
хфутбольная хфизика (Бухарест)
21.06.2021 в 21:51
для этого нужно болеть за РФ чтоб датчан обыграли) ибо если дания выиграет +2 а финны не проиграют бельгии будет смешно)
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+1
-3
avatar
Serega1111 (Киев)
21.06.2021 в 21:54
Пашел ты нах вместе со своей эрэф...
Ответить
+5
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
21.06.2021 в 21:50
Синок, їдь додому не зли людей.
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+3
0
avatar
Serega1111 (Киев)
21.06.2021 в 21:47
Не знаю, кто будет следующим тренером, но очень хотелось бы, чтобы это был диктатор, который бы запретил давать интервью, убрал все смех..ечки и распи...дяйство и заставил бы работать. По другому наши видимо не умеют
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+10
0
Olegyurchak (Хмельницький )
21.06.2021 в 21:51
Лобановського не повернеш а іншого вже не буде...
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0
0
avatar
Serega1111 (Киев)
21.06.2021 в 21:58
У нас были и другие хорошие тренеры, кроме ВВЛ, и сейчас есть способные с посредственностями добиваться результата. Будут другие. Даже штаб Шевченка не считаю плохим, они давали результат, но, кажется уже себя окончательно исчерпали
0
0
Лекарь (село Дарница)
21.06.2021 в 21:59
Был Блохин, об которого ВСЕ вытерли ноги.
0
0
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Serega1111 (Киев)
21.06.2021 в 22:01
Блохин - имхо, чистый мотиватор. На таком долго не проедешь.
0
0
miklosh (Стрий)
21.06.2021 в 21:46
В другому таймі грали краще???!!!! Я не той матч дивився. Та ви не грали зовсім від слова взагалі. На літак і додому не ганьбіть країну.
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+7
0
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Serega1111 (Киев)
21.06.2021 в 21:44
Данунах, хлопцы, хватит. Езжайте уже лучше домой
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+8
0
DimON1976 (Днепр)
21.06.2021 в 21:44
Учитывая интеллектуальные способности нашего тренера - просто уверен - это не расчёт, это просто игра сборной, тренеруемой Шевченко, на уровне дна!!! Очень надеюсь - не выйдут! Халява - это не про нашу Украину! Да и те ублюдки, что сегодня играли, а особенно - тренировали, не стоят того, чтобы называться украинцами!
Ответить
+4
-1
Papaye (Dnipro)
21.06.2021 в 21:44
Из-за нервозности не получилось у них. Езжайте нервные домой, лечитесь. Иначе если случайно пролезете с третьего места, то в следующем матче на нервной почве через одного начнёт инсульт прямо на поле прихватывать.
Ответить
+3
0
Olegyurchak (Хмельницький )
21.06.2021 в 21:44
В нашому футболі гравці поділяються на тих що вміють грати в футбол і тих, що грають не зважаючи ні на що в збірній. Нажаль це різні люди...
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+1
0
Lion Killer (Львів)
21.06.2021 в 21:42
Чесне слово. Пацани, не давайте хоча б ніяких інтерв.ю. Ви сьодні все сказали на полі... То було найгірше, шо я бачив в виконанні нашої збірної за останні років ~5. PZDC
Ответить
+9
0
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
21.06.2021 в 21:53
Ага! Зараз ще Зінаїда почне плакатись як трудно бить звєздой футбола після позора в фіналі ЛЧ, а тепер і в збірній
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+2
0
Джин Тоник (R)
21.06.2021 в 21:42
За 30 лет не воспитали 20 хороших игроков.Просто жесть.Можно проиграть но биться до конца,за каждый мяч.А мы...Еще уйдет Ярмола у нас некому и гол забить.
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+5
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
21.06.2021 в 21:45
Помилково мінус, плюсую.
Ответить
0
0
Не дармоед (Запорожье)
21.06.2021 в 21:41
Для ЧЕГО?
Ответить
+1
0
alex.belogubko (одесса)
21.06.2021 в 21:41
надо надеяться на себя а не на чужие команды --с Нидерландами надо было играть на ничью а Македонии забивать больше мячей-- тогда с 3 места чистый выход--у вас было 2 шанса и вы ими не воспользовались -а что вы будете делать дальше --Зину - Малину посадите в запас толку от них нет одни понты -выпускайте Довбика-Судакова эти хоть бегать будут а не стоять на поле
Ответить
+1
-1
Carbonm (Александрия-Киев)
21.06.2021 в 21:40
Зачем вы туда ехали, зачем вы вообще позорите страну таким участием в международных чемпионатах?
Ответить
+2
-1
avatar
jnp49 (ОДЕССА)
21.06.2021 в 21:38
Вы своими надеждами уже заколебали всю футбольную Украину.., ИГРЫ-ТО НЕТ, абсолютно...
Ответить
+5
-1
Джин Тоник (R)
21.06.2021 в 21:38
У нас нет ответственных за результат.Матвиенко сыграл плохо?Еще 10 лет будут вызывать в сборную)))Это такое только у нас.Им важны деньги,конракты.Что им до простых Украинцев с Полтавы,Житомира,Ужгорода?Они проиграли,интервью дали и отдыхать.А нам терпеть вечный позор этих мажоров в красивых футболках.Нет там патриотов,одни мешки без чести и совести.
Ответить
+6
0
Spivak63
21.06.2021 в 21:37
Сынки езжайте домой и сисю у мамок дососите , да вы же дохлые как недоношенные! Он надеется)
Ответить
+9
0
DimON1976 (Днепр)
21.06.2021 в 21:37
Играть нужно было, козлина, а не надеяться на чудо!
Ответить
+7
0
avatar
c99baf (Харьков)
21.06.2021 в 21:37
Закройте хлеборезки лучше,вчера было многообещающее...
Ответить
+3
-1
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Artem-south (Херсон)
21.06.2021 в 21:37
у меня все больше подозрений, что они спецом слили матч. Просто, невозможно быть такими овощами. Решили, что играть с Италией - это влететь на 6:0 минимум, понадеялись на выход с третьего места на команду слабее Италии и слили. Может и такое быть
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+4
-1
pilips111 (Чернигов)
21.06.2021 в 22:07
А чем Италия лучше Франции или Германии?
Ответить
0
0
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Artem-south (Херсон)
21.06.2021 в 22:23
Там ещё Швеция и Испания, и все они хуже Италии объективно, так что лучше выйти на них чем на итальяшек
0
0
Волинянин (Луцьк)
21.06.2021 в 21:37
Ти краще дай відповідь, за що ви отримуєте міліон? Щоб так позорити країну???
Ответить
+5
0
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Rezerf (Чернігів)
21.06.2021 в 22:36
Ганьбити
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0
0
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Red_Cat (Салоники)
21.06.2021 в 21:37
без шансов
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0
0
ukatan (Харьковская обл.)
21.06.2021 в 21:36
Прессинг Австрии не стал сюрпризом. Знали, что будут прессинговать, потому что им нужна была победа. --------------------- Афигеть!!! А нам победа оказывается была не нужна!
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+8
0
aleks68
21.06.2021 в 21:33
на пляже в анталии лучше
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+3
0


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