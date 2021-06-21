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Шевченко: С такой игрой, как в первом тайме, в плей-офф делать нечего

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Разбор полетов от Андрея Шевченко

Шевченко: С такой игрой, как в первом тайме, в плей-офф делать нечего

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко на послематчевой пресс-конференции прокомментировал поражение от Австрии (0:1) в матче 3-го тура Евро-2020:

— В первую очередь хотел бы поблагодарить болельщиков. Мы видели, что практически весь стадион был заполнен нашими болельщиками — большое спасибо им, что они приехали, поддержали команду.

Что касается самого матча, то надо признать, что физически наша команда этот турнир не выдержала. Нам тяжело играть три матча в таком сжатом периоде. Мы знали это прекрасно. Проигрывали сегодня много дуэлей, допускали массу невынужденных ошибок. Одна из таких ошибок привела к потере мяча, за которой последовал угловой у наших ворот и пропущенный гол.

Но дело даже не в эпизодах: физически нам было очень тяжело, мы везде опаздывали. Команда просто не была готова — в этих условиях нечего и говорить о какой-то конструктивной игре.

Но команда боролась до конца, искала моменты. Она не опустила рук, продолжала верить — это единственный оптимистический момент по итогам сегодняшнего матча.

— Как будете мотивировать команду в случае выхода в плей-офф?

— Я пока не знаю, что нас ждет. Дождемся завершения группового этапа, тогда станет понятна наша дальнейшая судьба. Но раз есть даже минимальный шанс на выход в плей-офф, мы будем готовиться.

— Что сейчас испытываете?

— Сегодня был плохой матч для нас. Но разочарования я не испытываю: нам было тяжело играть, мы физически везде не успевали. Мы даже не были в игре. И поэтому показывали совершенно не тот уровень футбола, который мы хотим показывать.

Разочарование у меня в одном: у нас был шанс пройти дальше, но мы его не использовали. Впрочем, с таким первым таймом в плей-офф делать нечего. Два матча мы провели на хорошем уровне. А сегодняшний матч стал нашим худшим на турнире. Команда не выдержала ритма.

— Прокомментируйте проведенные замены.

— Малиновский вообще не попал в игру. Его заменой на Цыганкова мы хотели усилить нашу игру. Выходом Марлоса пытались перестроиться, чтобы хоть какой-то контроль игры найти, но Австрия хорошо прессинговала — наш соперник прекрасно чувствовал, что физически превосходит нас, и пользовался этим путем активного непрерывного прессинга. Все наши попытки создать что-то впереди ни к чему не привели.

— Ожидали, что сборная Австрии сыграет столь сильно?

— Мы знали силу сборной Австрии, знали, как эта команда умеет прессинговать, знали о наличии в её составе качественных футболистов. Я в большей степени не ожидал того, что мы вот так войдем в игру. Мы выглядели просто без шансов. Во втором тайме пытались выровнять игру, какие-то моменты у нас были, провели эту часть матча гораздо лучше, чем первый тайм.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Австрия
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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Комментарии (21)
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vlotko (Броди)
21.06.2021 в 23:08
Програли..., зато мікроклімат в команді чудовий.
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0
0
avatar
djeff2015 (Запорожье)
21.06.2021 в 23:04
Это Тренер?????
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0
-1
Зритель (Харьков)
21.06.2021 в 23:03
Ну, без мяча наши бегали вполне быстрее австрийцев. С мячом как-то не получалось. Плюс защиты нет. Украина очень много позволяет сопернику, причём любому. Так играть нельзя.
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+1
0
Джин Тоник (R)
21.06.2021 в 22:56
Нужен новый,зарубежный тренер.Немец,француз.Который не будет ставить игрока если он не тянет сборную(Миколенко).Всех ветеранов,вечно больных на пенсию.Новому тренеру будет всё равно с ДК или ШД или Ингулец.Без догоровняков.С этого состава оставить-Бущан,Матвиенко,Зин,Мал,Шапар,Яремчук.И искать новых игроков,которые здоровые и могут играть постоянно.Сборной нужна встряска.У Шевы в сборной там песни,танцы,веселье.Там порядка нет и мы проигрываем уже с 2006 года постоянно.
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0
-2
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veles7 (Днепр)
21.06.2021 в 23:08
Забудь. Ты давно видел новых, зарубежных тренеров в Динамо? Луческу потому и взяли, что он " в курсе дела" кухни УПЛ. А до этого был Сёмин, такой же совок. Одна надежда, что поставят Реброва. Какой-никакой, а тренер. Но шансов на это мало - он не сильно ладил с Суркисами, да и Андрюшку от корыта зубилом не отобьёшь.
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0
0
cdboss1 (пофиг)
21.06.2021 в 22:55
Шева фізрук і штаб його такий самий
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0
-1
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
21.06.2021 в 22:53
Да ладно, Шева. С такой игрой как в последних 3 матчах на ЧЕ делать нечего. Случайные 2 гола голландцам и 45 минут против самой слабой сборной чемпа - не игра. При всем невезении с травмами и формой, подготовку ты провалил.
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+3
0
MaximSK (Киев)
21.06.2021 в 22:53
Матч показал что мы не умеем проводить важные матчи с равным соперником, мы всегда оказываемся слабым звенов в такой ситуации. Был решающий матч с Хорватией в ЧМ, выиграли бы прошли бы в плей-офф, но мы также вчистую его проиграли. Тут еще более позорно, после этой игры появилось ощущение что мы никогда не добьемся успехов ни в Евро, ни в ЧМ, просто у нас слабая команда. А Шеву надо убирать перед осенними матчами, он себя исчерпал как тренер, еще столько помощников зачем-то набрал.
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+1
0
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
21.06.2021 в 22:56
А с кем умеем? Надо признать футбол - это не наше. Как политика, экономика и много чего еще).
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+1
0
MaximSK (Киев)
21.06.2021 в 23:01
С Кипром, Македонией умеем, просто когда попадается сильный соперник, который хорошо защищается, у нас сразу нет шансов. Мы очень примитивно играли на атаку и очень много ошибаемся в обороне
+1
0
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
21.06.2021 в 22:50
В этом всем ужасе жалко только одно, точнее одного это Бущана. Который тащил этот зброд и давал шанс.
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+4
0
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Американец 2000
21.06.2021 в 22:59
Бущан тащил и он же виноват в голах (((( Отбивал перед собой ((((( Вот смотрю Данию - там вратарь всегда в сторону отбивает (((( Это тренера вратарей виноваты (((( Кто там у нас ? Шовковский ? Который напортачил в сборной столько , что никому и не снилось (((((
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+1
0
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
21.06.2021 в 22:49
Шева с такой игрой как в этом чемпионате нечего делать в плей оф.
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+1
0
Eugen03 (Чернигов)
21.06.2021 в 22:48
Я не тренер, не футбольный деятель, так человек с дивана…Ну как можно говорить о физической усталости, если в плане ротации не делалось вообще НИЧЕГО Предполагаешь, что в 3 ей игре сдуются, разбавь игру с Македонией молодыми Пол команды поехало туристамиПо человечески жалко Безуса, человек мощнейше провёл пару месяцев перед евро, дернули из отпуска, ни одной заявки на матчДа не факт, что был бы лучшим, но посмотреть, попробовать… Ну и ОГРОМНЕЙШАЯ печаль это Малиновский ( фанатею от него в Аталанте) и ЗинченкоМенталитета победителей, вроде появившегося в топ клубах, не видно и близко Это не то, что разочарование, просто провал Лидеров
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+5
-1
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simargl (Чернигов)
21.06.2021 в 22:48
Шева, это твой выбор команды. Набрал туристов, типа Беседин, Цыганков.... и т.д. ... они тебя поблагодарили. Депутат не твоё, а тренер - совсем ээээ... не твоё))))!!!!
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+6
-1
Artemanat (Кривой Рог)
21.06.2021 в 22:51
Цыганкова нужно было на свой фланг выпускать вместо Ярмоленко (устал Андрей),Беседин пешеход, Малиновский после тяжёлого сезона тоже подсел,кароче ехать домой и отдыхать!
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+2
-1
Andre 1972 (Харьков)
21.06.2021 в 22:47
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0
0
KozakUA (Рівне)
21.06.2021 в 22:46
Шева, іди з Богом.І тренера з фізпідггтовки забери з собою
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+2
0
avatar
Serega1111 (Киев)
21.06.2021 в 22:44
С такой, как во втором, также в плей-офф нечего делать
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+4
0
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Serega1111 (Киев)
21.06.2021 в 22:46
Чесно говоря, с такой игрой даже приезжать не серьезные форумы не стоит. Лучше сказать "у нас коронавирус или понос" и не ехать
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+6
0
Sandra777 (Львів)
21.06.2021 в 22:43
Можна програти ,але так програти позорно це тільки нафтіху маскалям
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+9
0


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