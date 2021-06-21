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Бущан - обладатель приза Лев Матча в поединке Украина - Австрия

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Приз снова достался голкиперу украинской команды

Бущан - обладатель приза Лев Матча в поединке Украина - Австрия

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В понедельник, 21 июня, состоялся матч третьего тура группового этапа Евро-2020 Украина – Австрия.

Подопечные Андрея Шевченко в Бухаресте уступили австрийцам со счетом 0:1.

Во время матча на сайте телеканалов Футбол 1/2/3 проводилось голосование за лучшего игрока поединка.

Каждый болельщик мог выбрать своего "Лева Матча". По его итогам зрители отдали приз Георгию Бущану, который набрал 41% голосов.

Вслед за ним финишировали Александр Караваев (13%) и Андрей Ярмоленко – 11 %.

Напомним, что Украина заняла третье место в группе, но может пробиться в 1/8 финала. Теперь подопечным Андрея Шевченко нужно ждать результатов остальных игр и надеяться на то, что нашей национальной команде удастся войти в четверку лучших третьих мест на групповом этапе.

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В статье: Украина Австрия Георгий Бущан
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (6)
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Матч Футболович
22.06.2021 в 00:08
Единственный к кому по матчу с Австрией нет вопросов. Но по Голландии есть. Первый тайм - ТОП. Второй - как обычно)))
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0
0
avatar
Американец 2000
22.06.2021 в 00:02
(((((((((((((((((((((((((((((((((( ПОЗОРНИКИ
Ответить
0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
21.06.2021 в 23:46
Легко спихнуть все на вратаря, еб..сь как хочешь.
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+3
0
avatar
Просто Толик (Одесса)
21.06.2021 в 23:43
Бугагага Лев Давидович Троцкий
Ответить
0
-1
Papaye (Dnipro)
21.06.2021 в 23:26
Вы б хотя бы не издевались над болельщиками с этим дебильный титулом!!!
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+2
-1
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
21.06.2021 в 23:18
Я бы сказал Лев всего чемпионата.
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+4
0


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