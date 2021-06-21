Бущан - обладатель приза Лев Матча в поединке Украина - Австрия

В понедельник, 21 июня, состоялся матч третьего тура группового этапа Евро-2020 Украина – Австрия.

Подопечные Андрея Шевченко в Бухаресте уступили австрийцам со счетом 0:1 .

Во время матча на сайте телеканалов Футбол 1/2/3 проводилось голосование за лучшего игрока поединка.

Каждый болельщик мог выбрать своего "Лева Матча". По его итогам зрители отдали приз Георгию Бущану, который набрал 41% голосов.

Вслед за ним финишировали Александр Караваев (13%) и Андрей Ярмоленко – 11 %.

Напомним, что Украина заняла третье место в группе, но может пробиться в 1/8 финала. Теперь подопечным Андрея Шевченко нужно ждать результатов остальных игр и надеяться на то, что нашей национальной команде удастся войти в четверку лучших третьих мест на групповом этапе.