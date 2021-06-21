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Национальная сборная Украины

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Шапаренко: Наверное, второй тайм с Австрией можно занести нам в актив

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Спорное мнение

Шапаренко: Наверное, второй тайм с Австрией можно занести нам в актив

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Хавбек сборной Украины Николай Шапаренко высказался о поражении в матче с Австрией (0:1) на Евро-2020.

"Мы снова сыграли два разных тайма. Второй, наверное, можно занести нам в актив, если учесть, как действовала команда.

Мы сражались на каждом участке поля и имели шансы", - сказал Шапаренко.

Напомним, что Украина заняла третье место в группе, но может пробиться в 1/8 финала. Теперь подопечным Андрея Шевченко нужно ждать результатов остальных игр и надеяться на то, что нашей национальной команде удастся войти в четверку лучших третьих мест на групповом этапе.

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В статье: Украина Австрия Николай Шапаренко
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Источник:
УАФ

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Комментарии (47)
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BleiK61 (Київ)
22.06.2021 в 00:24
Ну зрозуміло що вийти і сказати, що в мене/нас немає ні майстерності ні яєць, щоб продемонструвати їх в грі проти Австрії, йому забракне духу. Сказати що ми фізично не готові чи щось типу того, йому не дає інстинкт самозбереження. Добре! Тоді два Моменти: 1) Невже бракує розуму(чи в збірній немає дармоїда щоб порадив) просто попросити вибачення і сказати слова вдячності вболівальникам. І сказати, що якщо доля подарує нам шанс пройти далі ми його використаємо на 110%. 2)Я все більше думаю, що Шева і їм співає, що вони молодці і йому все подбається. А ці довбні вже й самі в це вірять...
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+3
0
kapost (Винница)
22.06.2021 в 00:22
І лише одне питання у відповідь: "Ти дуpaчок, Коля?"
Ответить
+6
-1
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
22.06.2021 в 00:17
Миколенко не розуміє, що він привіз другий гол голандців.Шапа заносить провалений другий тайм в "актив"...Клоуни...
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+5
-1
avatar
djeff2015 (Запорожье)
22.06.2021 в 00:13
Космические папиросы курят члены СБУ.
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+6
-1
avatar
Footballer16
22.06.2021 в 00:12
Не пойму это троллинг с его стороны такой или на полном серьёзе сказано?
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+6
-1
avatar
Serega1111 (Киев)
22.06.2021 в 00:11
Имхо, Шеве нужно было брать в свой штаб еще и Лужного. Как раз на такой случай. В тактике он вряд ли помог бы, а вот мозги бы кой-кому вправил. Вся страна в ужасе с их игры, а он о активах лепечет
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+6
-1
Papaye (Dnipro)
22.06.2021 в 00:23
На пару с Езерским.
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+1
-1
oda1979 (Запорожье)
22.06.2021 в 00:07
Шапаренко больше не наливать
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+5
-3
Carbonm (Александрия-Киев)
22.06.2021 в 00:04
Сражались??!?! Тогда всё ещё хуже, чем выглядит. Если безвольно слитый матч, без борьбы наши игроки называют сражением, то это писец
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+6
-2
avatar
Кююмалайнен (Київ)
22.06.2021 в 00:02
Николай, ты не прав (с)
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+3
-2
avatar
Динамо-машина (Киев)
22.06.2021 в 00:00
Коля, закрой рот! И просто изаинись за ужасную игру.П.С. Шапаренко выглядит самым нулячим в нашей сборной на этом чемпионате.
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+6
-2
Не дармоед (Запорожье)
21.06.2021 в 23:55
Они там все идиоты(
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+5
-2
Acsakal (Kharkov)
21.06.2021 в 23:55
"Занести в актив"??? "Мали шанси"??? Я починаю реально боятися, що з такою неадекватною самооцінкою та при невдалому збігу обставин ця ганьба може продовжитися ще на одну гру.
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+6
-1
blyaishtif86 (Харьков)
21.06.2021 в 23:51
Какие нах. шансы один удар в створ ворот за матч, австрийцы были правы после матча
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+6
-1
hromik1973 (тернополь)
21.06.2021 в 23:50
Я в захваті від другого тайму, так само як і від першого,
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+6
-1
vituynia (Черкассы)
21.06.2021 в 23:47
Я не пойму,что там в сборной происходит??? Они там что все обкуренные? Во втором тайме их возили мордой по газону круче чем в первом. С такой оценкой своей игры,может им нужно специального врача вызвать. Хотя...думаю уже не поможет...
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+9
-1
MaximSK (Киев)
21.06.2021 в 23:47
Во втором тайме стали меньше ошибаться в обороне, но это потому что австрийцы меньше старались, они хотели сохранить 1-0. Зато в атаке у нас кроме удара по своим воротам от австрийца ничего не могу вспомнить
Ответить
+3
-1
Artemanat (Кривой Рог)
21.06.2021 в 23:47
Нам сейчас не хватает гола Малиновского с пенальти и была бы нулевая разница у нас
Ответить
+1
-4
Acsakal (Kharkov)
21.06.2021 в 23:57
Ну і нахрін нам його не вистачає? Щоби з такою безвольною грою ганьбитися далі?
Ответить
+1
-2
Dimka26 (Чернигов)
22.06.2021 в 00:13
А почему не ничьей с Нидерландами?)))
Ответить
0
0
Papaye (Dnipro)
21.06.2021 в 23:46
Да вы издеваетесь??? Га**оны!!!!!
Ответить
+5
-1
Матч Футболович
21.06.2021 в 23:46
@банько... актив?!?! Если такое городить, то выводов опять ноль. Потеряйся и сопи в две дыры: бесхребетное стыдобище. Вы жутко отскочили, 0:3, 0:4 - легко могло быть. Актив блдь (((( давай домой, трусливая немощь((
Ответить
+8
-1
fanat_football (Херсон)
21.06.2021 в 23:45
Коля, лучше помолчи! Хуже вас только московиты.
Ответить
+5
-2
approximately (У моря)
21.06.2021 в 23:45
все в группе "В" нам конкурентов нет с 3-го места
Ответить
+1
-1
motoman (Луганск)
21.06.2021 в 23:43
Заберите у него микрофон, иначе еще глупостей наговорит :D
Ответить
+8
-1
Mexxxxx (Просяная)
21.06.2021 в 23:43
Не добивай нас...
Ответить
+6
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
21.06.2021 в 23:43
Ярмола хейнекена халявного плеснул?
Ответить
+7
-3
royalstas (Вінниця)
21.06.2021 в 23:43
Шо шо шо шо шо шо шо шо шо шо шо шо шо шо шо шо шо шо шо шо шо шо шо шо шо шо шо шо шо шо шо шо шо шо шо шо шо шо шо шо шо шо шо шо шо шо шо шо шо шо шооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Ответить
+7
-2
Header (Черкассы)
21.06.2021 в 23:42
В *опу иди, наиграл
Ответить
+6
-1
Kristo (Львов)
21.06.2021 в 23:41
Чего????
Ответить
+4
-2
Artemanat (Кривой Рог)
21.06.2021 в 23:41
Уже есть хорошие новости: Финляндия горит Бельгии 2-0 и Рашка прощается с Евро,так как сосёт 1-4 у Дании!
Ответить
+3
-4
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
21.06.2021 в 23:42
В трёх команд по 3 очка. И Датчани походу вторые. А вот кто третий хз
Ответить
0
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
21.06.2021 в 23:44
Финны.
+1
-1
royalstas (Вінниця)
21.06.2021 в 23:45
Фіни і у них гірша різниця за нас так що уже 1 гірша команда за наших є) Ще одну знайти і можна буде подивитись на ще одні муки підопічних Андрія Миколайовича.......
+2
-2
Artemanat (Кривой Рог)
21.06.2021 в 23:45
Финны ниже нас,у их разница хуже
+1
-1
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
21.06.2021 в 23:41
Вот именно наверное, хотя точно нет
Ответить
+1
-2
oda1979 (Запорожье)
21.06.2021 в 23:40
Ну так политика партии такая. Кумовья проблем не видят.
Ответить
+1
-2
Геродот (Винница)
21.06.2021 в 23:40
Какой актив? Это как раз тот случай, когда лучше помолчать, чем говорить.
Ответить
+5
-2
approximately (У моря)
21.06.2021 в 23:39
В пи..у его можно занести
Ответить
+4
-2
Sandra777 (Львів)
21.06.2021 в 23:35
Ти дур@к ви 0?повний 0 ,я після 60 хв дума коли ця позорна гра закінчиться
Ответить
+7
-2
DmiDmi (Kiiv)
21.06.2021 в 23:35
Ну о чем тут говорить, если эти сопляки еще и в такой игре имеют совесть говорить о каких-то активах! От стыда гореть нужно! Футболист ничего из себ яне представляет! Его уровень - первая лига! А оно еще рот открывает! Нужно встретить эту команду в аэропорту и закидать тухлыми яйцами и что бы они на улицу вообще боялись выйти! похорные ,убогие калеки
Ответить
+7
-1
octavi4 (Warszawa)
21.06.2021 в 23:34
Может им кто-то донести информацию, что они обосрались во всех таймах и играх?
Ответить
+6
-1
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
21.06.2021 в 23:33
Вот тє ная в шокє! Піду застрелюся
Ответить
+3
-4
avatar
MES QUE UN CLUB
21.06.2021 в 23:41
Пожалуйста, пойди. Заранее благодарю.
Ответить
+3
-2
Лекарь (село Дарница)
21.06.2021 в 23:30
Коля, ты лучше молчал бы
Ответить
+6
-2
avatar
Serega1111 (Киев)
21.06.2021 в 23:29
Их что там совсем отрезвить некому????
Ответить
+9
-2
royalstas (Вінниця)
21.06.2021 в 23:56
Ані палучают міліоньі ьім все нравится)
Ответить
+3
-2


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