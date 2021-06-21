Шапаренко: Наверное, второй тайм с Австрией можно занести нам в актив

Хавбек сборной Украины Николай Шапаренко высказался о поражении в матче с Австрией (0:1) на Евро-2020 .

"Мы снова сыграли два разных тайма. Второй, наверное, можно занести нам в актив, если учесть, как действовала команда.

Мы сражались на каждом участке поля и имели шансы", - сказал Шапаренко.