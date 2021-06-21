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Шапаренко: Наверное, второй тайм с Австрией можно занести нам в актив
Спорное мнение
Фото Павла Кубанова - УАФ
Хавбек сборной Украины Николай Шапаренко высказался о поражении в
"Мы снова сыграли два разных тайма. Второй, наверное, можно занести нам в актив, если учесть, как действовала команда.
Мы сражались на каждом участке поля и имели шансы", - сказал Шапаренко.
Напомним, что Украина заняла третье место в группе, но может пробиться в 1/8 финала. Теперь подопечным Андрея Шевченко нужно ждать результатов остальных игр и надеяться на то, что нашей национальной команде удастся войти в четверку лучших третьих мест на групповом этапе.
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