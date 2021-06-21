Голкипер Австрии Бахманн: К перерыву мы должны были вести со счетом 4:0

Вратарь сборной Австрии Даниэль Бахманн прокомментировал победу своей команды над сборной Украины (1:0) .

"Это было невероятно. Конечно, мы должны были вести к перерыву со счетом 4:0. Не развив преимущество, мы сами создали себе проблемы.

Но в итоге здорово оборонялись и заслужили пропуск в 1/8 финала", - сказал Бахманн.