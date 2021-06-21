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Голкипер Австрии Бахманн: К перерыву мы должны были вести со счетом 4:0
Мнение из стана австрийцев
oefb.at
Вратарь сборной Австрии Даниэль Бахманн прокомментировал
"Это было невероятно. Конечно, мы должны были вести к перерыву со счетом 4:0. Не развив преимущество, мы сами создали себе проблемы.
Но в итоге здорово оборонялись и заслужили пропуск в 1/8 финала", - сказал Бахманн.
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Источник:Официальный сайт УЕФА
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Комментарии (9)
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Papaye (Dnipro)
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