  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Голкипер Австрии Бахманн: К перерыву мы должны были вести со счетом 4:0
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Голкипер Австрии Бахманн: К перерыву мы должны были вести со счетом 4:0

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Мнение из стана австрийцев

Голкипер Австрии Бахманн: К перерыву мы должны были вести со счетом 4:0

oefb.at

Новина українською

Вратарь сборной Австрии Даниэль Бахманн прокомментировал победу своей команды над сборной Украины (1:0).

"Это было невероятно. Конечно, мы должны были вести к перерыву со счетом 4:0. Не развив преимущество, мы сами создали себе проблемы.

Но в итоге здорово оборонялись и заслужили пропуск в 1/8 финала", - сказал Бахманн.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Австрия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (9)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Papaye (Dnipro)
22.06.2021 в 00:29
Бахманн, не выдумывай. Какие вы себе проблемы создали? Спокойная победа, если не считать одной обрезки в свои ворота, но ты выручил.
Ответить
0
0
avatar
meffi (Захід)
22.06.2021 в 00:15
І від Нідерландів могло більше влетіти нам. Австрія краще на тлі Нідерландів виглядала.
Ответить
+1
0
avatar
djeff2015 (Запорожье)
22.06.2021 в 00:12
Всё по делу. Спасибо за 1-0. Австрия сегодня была хороша. Украины на поле не было. были зинаиды( женским Зинам не обижаться).
Ответить
+2
0
Матч Футболович
21.06.2021 в 23:54
С такой психологией трясущихся зайчиков в запаре, не знаю что нам делать в 1/8 ф даже при диком фарте... обтекать в одни ворота от Франции или Германии?! Сборная разобранная, Тренер не в состоянии психологически успокоить и подготовить команду, перепуганное стадо выходит, трясётся
Ответить
+2
0
Good Boy (За кордоном)
21.06.2021 в 23:51
Да прав, должен был быть разгром. Но отскочили наши чудом. Так глядишь и выйдут в 1\8 с 3 го места, чтобы доказать, что позор еще впереди.
Ответить
+4
0
andy1973 (Рівне)
21.06.2021 в 23:50
Я б порадив цьому голкіперу не вказувати цифри у своїх коментах. Я не чув його коментів про те скільки він міг пропустити від голандців і точно не почую про те скільки не забили італійці.
Ответить
0
0
blyaishtif86 (Харьков)
21.06.2021 в 23:49
1-4 в пользу Австрии в первом тайме
Ответить
+2
0
MaximSK (Киев)
21.06.2021 в 23:44
К сожалению он прав, мы настолько были разобранны и растеряны, что спокойно могли пропустить 3-4 мяча, но они нас пожалели. И то что мы пропустили только 1 гол, может нас и вывести в 1/8
Ответить
+4
0
Acsakal (Kharkov)
22.06.2021 в 00:04
То може "геніальний" план Шеви і полягав в тому, щоби програти 1 гол австрійцям і виходити в 1/8 на умовних шведів, а не італійців?
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...