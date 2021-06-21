Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Австрии Фода: Мы играли на победу и достигли ее
Австрийцы минимально обыграли Украину
Главный тренер сборной Австрии Франко Фода прокомментировал
"Это так прекрасно! Считаю, мы сегодня сыграли просто фантастически. Мы очень хотели выйти в 1/8 финала, очень хотели войти в историю.
Мне кажется, с первой минуты было видно, как решительно настроены ребята. Мы играли на победу и достигли ее. Горжусь своей командой!" - сказал Франко Фода.
Напомним, что Украина заняла третье место в группе, но может пробиться в 1/8 финала. Теперь подопечным Андрея Шевченко нужно ждать результатов остальных игр и надеяться на то, что нашей национальной команде удастся войти в четверку лучших третьих мест на групповом этапе.
Популярное сейчас
- Украина еще может оказаться в плей-офф Евро-2020. Оцениваем шансы и расклады
- Украина - Австрия 0:1. Полный провал
- Украина - Австрия: где и когда смотреть матч Евро-2020
- Сборная Украины лидирует на Евро-2020 по ожидаемым голам в одном матче
- Жены футболистов сборной Украины приехали в Бухарест поддержать мужей
- От добра добра не ищут. Лунин со своей обворожительной женой проводят отпуск в Испании