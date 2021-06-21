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Тренер Австрии Фода: Мы играли на победу и достигли ее

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Австрийцы минимально обыграли Украину

Тренер Австрии Фода: Мы играли на победу и достигли ее

Новина українською

Главный тренер сборной Австрии Франко Фода прокомментировал итоги противостояния своей команды с Украиной в последнем туре группового раунда Евро-2020 (1:0).

"Это так прекрасно! Считаю, мы сегодня сыграли просто фантастически. Мы очень хотели выйти в 1/8 финала, очень хотели войти в историю.

Мне кажется, с первой минуты было видно, как решительно настроены ребята. Мы играли на победу и достигли ее. Горжусь своей командой!" - сказал Франко Фода.

Напомним, что Украина заняла третье место в группе, но может пробиться в 1/8 финала. Теперь подопечным Андрея Шевченко нужно ждать результатов остальных игр и надеяться на то, что нашей национальной команде удастся войти в четверку лучших третьих мест на групповом этапе.

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В статье: Украина Австрия Франко Фода
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Источник:
УАФ

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Комментарии (2)
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olegirkovskiy (Dnepr)
22.06.2021 в 00:07
Сборная клубов Бундслиги победила сборную клубов УПЛ-заканомерно
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djeff2015 (Запорожье)
22.06.2021 в 00:04
спасибо, что не 5-0.......
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