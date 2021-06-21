Тренер Австрии Фода: Мы играли на победу и достигли ее

Главный тренер сборной Австрии Франко Фода прокомментировал итоги противостояния своей команды с Украиной в последнем туре группового раунда Евро-2020 (1:0).

"Это так прекрасно! Считаю, мы сегодня сыграли просто фантастически. Мы очень хотели выйти в 1/8 финала, очень хотели войти в историю.

Мне кажется, с первой минуты было видно, как решительно настроены ребята. Мы играли на победу и достигли ее. Горжусь своей командой!" - сказал Франко Фода.