Леоненко: Видимо, Шевченко рассказывал-рассказывал, но футболисты мимо ушей пропускали

Бывший игрок сборной Украины, а ныне эксперт ТК "Футбол" Виктор Леоненко высказался о поражении команды Шевченко от австрийцев (0:1) в третьем туре группового раунда Евро-2020.

"Мне кажется, нашим повезло, что Арнаутович был – если бы не он, было бы три гола.

Австрийцы при стандартах очень серьезные - хорошо играют, к 25-ой минуте было уже шесть угловых, мы как-то очень странно готовились, видимо, Андрей Николаевич рассказывал-рассказывал, но футболисты мимо ушей пропускали, а когда уже все перегорели – тренер уже нечем не может помочь, только лидер команды может помочь, сегодня, к сожалению, его не было, потому все вот так грустно, плохо было", - сказал Леоненко.