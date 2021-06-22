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Леоненко: Видимо, Шевченко рассказывал-рассказывал, но футболисты мимо ушей пропускали
Мнение о вчерашнем матче от главного украинского эксперта
ТРК Футбол
Бывший игрок сборной Украины, а ныне эксперт ТК "Футбол" Виктор Леоненко высказался о
"Мне кажется, нашим повезло, что Арнаутович был – если бы не он, было бы три гола.
Австрийцы при стандартах очень серьезные - хорошо играют, к 25-ой минуте было уже шесть угловых, мы как-то очень странно готовились, видимо, Андрей Николаевич рассказывал-рассказывал, но футболисты мимо ушей пропускали, а когда уже все перегорели – тренер уже нечем не может помочь, только лидер команды может помочь, сегодня, к сожалению, его не было, потому все вот так грустно, плохо было", - сказал Леоненко.
Напомним, что Украина заняла третье место в группе, но может пробиться в 1/8 финала. Теперь подопечным Андрея Шевченко нужно ждать результатов остальных игр и надеяться на то, что нашей национальной команде удастся войти в четверку лучших третьих мест на групповом этапе.
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