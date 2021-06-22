  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Леоненко: Видимо, Шевченко рассказывал-рассказывал, но футболисты мимо ушей пропускали
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Леоненко: Видимо, Шевченко рассказывал-рассказывал, но футболисты мимо ушей пропускали

Национальная сборная Украины
Обновлено
(3 голосов)

Мнение о вчерашнем матче от главного украинского эксперта

Леоненко: Видимо, Шевченко рассказывал-рассказывал, но футболисты мимо ушей пропускали

ТРК Футбол

Новина українською

Бывший игрок сборной Украины, а ныне эксперт ТК "Футбол" Виктор Леоненко высказался о поражении команды Шевченко от австрийцев (0:1) в третьем туре группового раунда Евро-2020.

"Мне кажется, нашим повезло, что Арнаутович был – если бы не он, было бы три гола.

Австрийцы при стандартах очень серьезные - хорошо играют, к 25-ой минуте было уже шесть угловых, мы как-то очень странно готовились, видимо, Андрей Николаевич рассказывал-рассказывал, но футболисты мимо ушей пропускали, а когда уже все перегорели – тренер уже нечем не может помочь, только лидер команды может помочь, сегодня, к сожалению, его не было, потому все вот так грустно, плохо было", - сказал Леоненко.

Напомним, что Украина заняла третье место в группе, но может пробиться в 1/8 финала. Теперь подопечным Андрея Шевченко нужно ждать результатов остальных игр и надеяться на то, что нашей национальной команде удастся войти в четверку лучших третьих мест на групповом этапе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Австрия Виктор Леоненко
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (16)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
huligan (Черновцы)
22.06.2021 в 17:42
Анекдот: приходить Леоненко перед грою з Австрією з бідончиком в роздягальню до футболістів збірної України і каже: хлопці, я вам від Андрія Шевченка маю передати дуже важливе повідомлення, але труби горять, налийте пивка похмелились, я знаю що у вас в пляшках є. Ну наші футболісти поділились пивасиком із Леоненко й налили йому повний бідончик і він вже збирається йти, а вони йому в догонку кричать: Вітя, так а що за повідомлення важливе від Шевченка ти мав нам передати? Леоненко: блін, пацани, зовсім забув, на дні бідончика лежав папірець з тактикою на цю гру, але ви ж дорослі, якось без тактики тренера зіграєте )))
Ответить
0
0
avatar
Харьковчанин (Харків)
22.06.2021 в 17:01
Леона на царство(тренерство)!
Ответить
+1
0
avatar
Барселиниус (землянин)
22.06.2021 в 17:09
А и то верно.. Хотим Леона | Пивоглота на трон Главного Тренера Всея Украины!
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.06.2021 в 17:11
Он не захочет мальчиков с Динамо рекламировать, поэтому его никак(
0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
22.06.2021 в 17:22
Ну ничего, ничего.. Скоро хан Ахмет пойдёт ордой на УАФ и вот тогда то уж в сборной начнут рекламировать только мальчиков из Шахтёра.
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.06.2021 в 16:51
Не факт))
Ответить
0
0
viajador (то є Кошмари City)
22.06.2021 в 16:39
Прав Леон.
Ответить
+1
0
avatar
Барселиниус (землянин)
22.06.2021 в 16:36
Главный Эксперт Украины... Не, ну а шо? Всё правильно. Леоненко самый адекватный эксперт и аналитик футбола в нашей стране. Кто-то будет спорить? Ну не Вацко же... Сабо ещё ништяк..
Ответить
+1
-1
Acsakal (Kharkov)
22.06.2021 в 16:58
Так а хто його призначив головним експертом? Це офіційно? Сертифікат отримав?
Ответить
+1
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
22.06.2021 в 17:04
Как это кто? Весёлые журналисты из УА-Футбол. Уж они то, как припечатают, так припечатают.. никакого сертификата не надо. Надеюсь Леоненко читает УА-Футбол хоть иногда. ))
0
0
Дядько Петро (Волинь)
22.06.2021 в 16:29
Леоненко, слухав-слухав тренерів і дальше продовжував пити пиво.
Ответить
+3
-5
avatar
Барселиниус (землянин)
22.06.2021 в 16:44
Так он же и играл при этом классно. Не то шо эти шлемазлы полудохлые.. Наверное шмаль курят.. особенно весельчак Зиня.
Ответить
+5
0
avatar
Барселиниус (землянин)
22.06.2021 в 16:54
Хотя нет.. Зиня наверное на коксе.. Слишком долго его держит.. Да и зарплата в МС позволяет..
0
0
huligan (Черновцы)
22.06.2021 в 17:41
Анекдот: приходить Леоненко перед грою з Австрією з бідончиком в роздягальню до футболістів збірної України і каже: хлопці, я вам від Андрія Шевченка маю передати дуже важливе повідомлення, але труби горять, налийте пивка похмелились, я знаю що у вас в пляшках є. Ну наші футболісти поділились пивасиком із Леоненко й налили йому повний бідончик і він вже збирається йти, а вони йому в догонку кричать: Вітя, так а що за повідомлення важливе від Шевченка ти мав нам передати? Леоненко: блін, пацани, зовсім забув, на дні бідончика лежав папірець з тактикою на цю гру, але ви ж дорослі, якось без тактики тренера зіграєте )))
Ответить
0
0
avatar
Американец 2000
22.06.2021 в 16:24
Надо было рассказывать как после игры он на них орал ! С криками и матами - они иначе не понимают !
Ответить
+2
-1
avatar
vismut (Запорожье)
22.06.2021 в 16:22
Просто игроки начитались наших Ура в сети.))
Ответить
+3
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...