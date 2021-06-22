Малиновский: Надеюсь, у нас еще будет шанс реабилитироваться на этом Евро

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский после поражения от Австрии (0:1) на Евро-2020 пообщался с прессой.

- После победы над Северной Македонией Георгий Бущан говорил, что от любви до ненависти один шаг. Почувствовали ли вы это на себе сейчас?

- Я считаю, что в футболе всегда так - после удачных игр идут неудачные матчи. Такое отношение со стороны болельщиков является естественным. Мы хотели сыграть по-другому, но, возможно, не показали своего лучшего футбола. Я уверен, что мы могли сыграть в этих трех матчах намного сильнее.

- Насколько тяжелый сезон мог повлиять на то, что сборная продемонстрировала не лучший свой футбол?

- По поводу сезона - я никогда не ставлю на один уровень сборную и клуб, эти команды исповедуют разный футбол. По физическому состоянию - мы пробежали на поле даже больше, чем Австрия, за 90 минут. Надо брать в комплексе - мы много ошибались, принимали неправильные решения. Соперники были лучше в тех моментах, где делается разница, в частности, на стандартах.

Но у нас еще есть шансы, будем надеяться на лучшее. Сделаем выводы и двигаться дальше.

- Если хочешь узнать, какой у тебя друг, надо с ним пройти трудную ситуацию. Вы смотрите друг другу в глаза, можно ли сейчас сказать, что у нас есть настоящая команда?

- Да, у нас есть команда, несмотря ни на что. Все ребята расстроены, все самокритично оценивают свою игру. Но команда есть, никто ни на кого не обижается, мы держимся вместе.

- В борьбе третьих мест сборная Финляндии уже позади вас. Возможно, вам придется сыграть с Францией в Бухаресте. Как вы смотрите на такую ​​возможность?

- Если придется играть с Францией - значит с Францией. Мы уже встречались с этой сборной, это фантастическая команда. Но прежде надо подождать результаты сегодняшних и завтрашних матчей.

- У сборной Украины сейчас молодая команда, возможно, на следующих турнирах она выстрелит?

- Наверное, с вами можно поспорить после нашего вчерашнего выступления ... Да, у нас молодая команда, которая имеет очень большой потенциал. Какой будет сборная за несколько лет - никто не знает.

Повторюсь, потенциал у нашей молодежи очень мощный, есть и опытные ребята. Такой сплав обычно хорошо взаимодействует на поле.

- Как вам спалось этой ночью и ставили вы сами себе вопрос, что я сделал не на поле?

- Спалось трудно. Думаю, такие мысли были у каждого, но надо говорить о команде. Все ребята отдали много сил. Я чувствую опустошенность, но одновременно есть ощущение, что мог сделать больше. Но надо говорить за команду, мы как команда вчера могли сделать больше.

- Вы выступаете за мощный клуб, с вами связаны высокие ожидания болельщиков. Как вы оцениваете свое собственное выступление на этом чемпионате?

- Конечно, как я уже говорил, футбол в сборной и в «Аталанте» отличается. У меня были большие ожидания от этого Евро. Но я не показал свой максимум на турнире, чувствую, что могу дать больше команде. Знаю, что вся Украина переживала за нас.

Относительно вчерашнего матча - вопрос самоотдачи, физической готовности, считаю, не надо обсуждать, мы проиграли по другим причинам. Надеюсь, у нас еще будет шанс реабилитироваться на этом турнире.