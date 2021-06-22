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Белик: Если не выйдем в 1/8 финала, то я бы на месте Шевченко точно подал в отставку

Национальная сборная Украины
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Белик: Если не выйдем в 1/8 финала, то я бы на месте Шевченко точно подал в отставку

Фото: УАФ

Новина українською

Экс-игрок сборной Украины Алексей Белик высказался о поражении "сине-желтых" в матче с Австрией (0:1) на Евро-2020.

– Тяжело комментировать. Андрей Шевченко после матча сказал, что мы не готовы физически. Мне кажется, что это анализ первых 2-3 минут. Мы же понимаем, в каком он был состоянии после поражения. Проблема лежит не в плоскости физического состояния. В первом тайме мы могли получить 2-3 мяча. Сами игроки сборной Украины отмечали, что первый тайм получился провальным. И вратарь Австрии говорил, что в первой половине они спокойно могли забить 4. Все говорят, что второй тайм был лучше. Это же не вопрос физической формы. Если бы мы первый тайм сыграли хорошо, а второй не дотянули, тогда да.

Вопрос лежит не в физике, а в нашей ментальности. Что 20 лет назад, что 10, что сейчас у нас есть проблемы, когда результат очень сильно висит над нами. Мы не можем справиться с этим давлением. В отличие от тех же австрийцев, которые не выше нас уровнем, но в таких вещах они намного увереннее и спокойнее себя чувствуют. Если это все-таки физика, тогда это уже вопрос к Андрею Николаевичу и его тренерскому штабу, чем они занимались во время сборов. Перегрузили или недогрузили команду – это уже к ним вопрос, я не могу на него ответить. Но мне кажется, что дело не в физике.

– Можно уже поднимать вопрос об отставке Шевченко?

– Я бы дождался, выйдем ли мы в плей-офф Евро-2020. Мы же не знаем, если пройдем дальше, то, может, сборная и вовсе выиграет чемпионат Европы. Все же может быть. Я понимаю, мы реалисты, при такой игре сложно на такое рассчитывать. Но все-таки мы можем попасть на условную Швецию и показать хороший результат. Если мы узнаем, что не вышли в 1/8 финала, то я бы на месте Шевченко точно подал в отставку. А какое решение примет он – вопрос к нему.

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В статье: Украина Австрия Алексей Белик
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Комментарии (25)
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Ol-g (Одесса)
22.06.2021 в 19:22
Вони були морально і розумово загальмованими. Тиснули результат, Шевченко. Морально слабкі. Шевченко мін вигадати занадто складну схему для них. Може, і фізика, хоч і пробігли.
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0
0
Fontango (Kharkov)
22.06.2021 в 19:19
Уйдет из сборной, не уйдет... Что вы гадаете на ромашках...??? Конечно он не уйдет!!!! Вам что, живого примера, в виде Ротаня мало...., протеже Шевченко, между прочим. Смеюсь наивности разных мечтателей!!!
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+1
-1
Acsakal (Kharkov)
22.06.2021 в 19:17
Саме тому, що на місці Андрія Олексій подав би у відставку, збірні в Україні тренують Шевченко та Ротань, а не Бєлік.
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+1
-1
Будєм разбіратся (Київ)
22.06.2021 в 18:58
Шевченко не поважає вболівальників. Як Моур. Збірна це наче такий проект для вдоволення його власних амбіцій і ще його кума Павелка. Коли щось йде не так, то і відмазки в Шеви які завгодно, тільки не діалог з вболівальниками. Ніяких обіцянок, вибачень, тверезої аналітики. Просто виходить людина до мікрофону відбути номер і розповісти нам про те що "футболісти виложилісь", "удачниє замєни", "сигралі два хороших тайма" і тд. От просто с*ить в очі і каже, що то божа роса. Вболівальник заслуговує чесності від тренера Національної Збірної України. Ковідний 2020 рік довів, що футбол без вболівальників це як секс в кулачок. Але до Андрія Миколайовича Беее-Меее не дійшло.
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+4
0
Dimka26 (Чернигов)
22.06.2021 в 18:50
в любом случае Шевченко должен подать в отставку после Евро. Хоть пройдут в плей-офф или не пройдут.
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+2
0
Fontango (Kharkov)
22.06.2021 в 19:13
Ничего он никому не должен, Европа для него закрыта, тем более ему ещё Пазика кормить надо!!)))
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
22.06.2021 в 18:44
Белик, где была ментальность нашего народа когда обыгрывали при союзе Голландию, Францию, Италию, Англию? Или она за эти годы хоть как-то изменилась? Ведь у большинства людей совок в головах до сих пор. Где была ментальность, когда Украина обыгрывала Францию, Португалию, Испанию, Англию? Как могла измениться ментальность народа всего за год-полтора? Как изменилась ментальность уверенного в себе Миколенка с португалами и ментальность перепуганного в хлам Миколенка с австрийцами? Вот когда вы перестанете обманывать и болельщиков и сами себя, тогда сборная и заиграет.
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+1
-1
avatar
Динамiт (Василькiв)
22.06.2021 в 18:43
У відставку ???!!! Ну насмішив !!! А з кумом бабки УАФ хто дерибанити буде ??? Там коллективчик ще той !
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+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
22.06.2021 в 18:35
Уже до задницы куда волею случая выйдет команда. Павелки с пазиками показали свой "уровень" работы в сборной.
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+5
0
LAZ E183 (Рига)
22.06.2021 в 18:29
Якщо збірна вийде в плей-офф, то не завдяки своїм зусиллям. Тому заслуги Шевченка в цьому не буде.
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+6
0
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
22.06.2021 в 18:24
«Мы реалисты» - сказал Белик. А сам похоже живет не в нашей реальности, а в каком-то идеалистическом мире, говоря что: «я бы на месте Шевченко точно подал в отставку». Не может же такого быть, что Алексей не знает каким образом Шевченко пришёл в сборную и при каких обстоятельствах он из неё уйдёт.
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+2
0
avatar
simargl (Чернигов)
22.06.2021 в 18:19
Хорошее интервью. По делу... Физика, химия, ботаника... все у нас виноваты кроме тренеров!!!
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+3
0
avatar
Maxam (Чернівці)
22.06.2021 в 18:15
Бєлік по суті попав в точку. У нашої збірної завжди є проблема в ментальності. Хто слабше нас - ми недооцінюємо, а проти сильніших від страху у шорти накладаєм.
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+7
-2
Acsakal (Kharkov)
22.06.2021 в 19:21
Та не треба! Все залежить від тренера. За того ж Шевченка Україна вигравала і в Португалії, і в Іспанії, і Сербію громила 5:0. Але щось в середині змінилося, і ми цього найближчим часом не дізнаємося.
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0
0
ВасяКулебяка (Козливка)
22.06.2021 в 18:14
Шева уже всё! дальше будет только хуже, не выход на ЧМ и позор, хотя ему простят ,не в первый раз украинский народ прощает и любит его.
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+4
-1
MaximSK (Киев)
22.06.2021 в 18:05
Буду рад если Шева уйдет из сборной, я бы хотел посмотреть как Маркевич будет руководить сборной. Сборной нужен более опытный тренер, который наладит дисциплину в обороне, и сделает более стабильной нашу атаку. Просто владение мячом ничего в футболе не дает, нужны более качественные атаки
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+4
-1
филанкрот (donetsk)
22.06.2021 в 18:26
Не думаю,що Остап Миронович більш досвічений тренер
Ответить
+1
-1
MaximSK (Киев)
22.06.2021 в 18:35
У Маркевича большой опыт, просто он давно не тренировал, но думаю он не разучился быть тренером, если ему дадут шанс, он сделает все возможное чтобы добиться успехов, и ему не нужны будет столько помощников
+1
-1
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
22.06.2021 в 18:40
Маркевич уже всё. Забудьте. Это раньше он позиционировался как сильный независимый человек. Сейчас он «кукла» Павелко. Как и многие другие кто туда (УАФ) попадает. Там людей лишают воли, вселяют страх, делают покладистыми, зависимыми, покорными. Там все становятся марионетками в театре абсурда под названием УАФ. А Павелко это как Карабас, который делает со своими куклами что пожелает.
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+1
-1
MaximSK (Киев)
22.06.2021 в 18:46
Не думаю что если вместо Павелко будет другой президент, у нас резко улучшится игра сборной и мы будем выносить австрийцев. Тут все зависит от игроков и главного тренера, может если были бы здоровые Буяльский и Зубков, мы бы забили австрийцам, но я не уверен на 100%.
+1
-1
avatar
Динамiт (Василькiв)
22.06.2021 в 18:45
А він кине зарплатню в УАФ в 800.000 грв/міс. ??? Ні за що не відповідаючи !
Ответить
+1
0
MaximSK (Киев)
22.06.2021 в 18:49
Если он станет главным тренером, думаю зарплата будет выше этого, и работа более важная и отвественная. Он всегда говорил что хочет снова тренировать, но ему нужен либо большой клуб либо наша сборная.
0
-1
Ol-g (Одесса)
22.06.2021 в 19:24
Маркевич швидше в Металісті буде.
Ответить
0
0
Дядько Петро (Волинь)
22.06.2021 в 17:56
я щось упустив? Бєлік когось тренерує? чи він є майстром язика?
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+2
-6
Матч Футболович
22.06.2021 в 18:08
Что Белик сказал не так!? Ментальность - факт, по Шеве с уважением и с объяснением своего мнения. Или вы просто майстр язика?!)
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+4
-1


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