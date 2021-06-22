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Национальная сборная Украины

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Цыганык: Начинает возмущать, что наши футболисты привыкли, что выйдут, извинятся и их погладят по голове

Национальная сборная Украины
(7 голосов)

Игорь Цыганык очень расстроен игрой сборной Украины против Австрии

Цыганык: Начинает возмущать, что наши футболисты привыкли, что выйдут, извинятся и их погладят по голове

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Украинский журналист Игорь Цыганык прокомментировал поражение сборной Украины от Австрии (0:1) в матче группы Евро-2020.

"Австрийцы просто нас переехали эмоционально и физически за счет своей психологии. Нельзя ходить по полю и размахивать руками.

И еще, меня начинает возмущать, что наши футболисты привыкли извиняться. Привыкли, что выйдут, извинятся и всех погладят по голове и скажут: "Вы молодцы", – зато извинился, правильно же? Это глупости, вы ответственны перед болельщиками и страной, которые создали вам атмосферу на стадионе.

Такого, как вчера, не было ни на одном матче сборной Украины за границей. И просто выйти и за всю игру 3 раза ударить по воротам против 17 или 20 – в австрийцев. Даже не смотрел статистику – визуальное впечатления намного ярче. С первой минуты были ошибки, какое-то равнодушие" – сказал Цыганык.

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В статье: Украина Австрия Игорь Цыганык
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (11)
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venom5506 (Львів)
22.06.2021 в 20:58
Логічний фінал. Причини очевидні: продажне керівництво ФФУ призначило посереднього тренера, який зібрав, в основному, таких самих футболістів, до того ж ще й безвольних слюньтяїв. Нічого дивного, бо тепер в Україні такі часи, коли більшість людей любить обіцянки, пусті слова, поширені змі, і не в стані "подивитись правді в очі".
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0
-1
Dimka26 (Чернигов)
22.06.2021 в 20:52
Зато как Цыганык распинался на сколько Шевченко вырос за это время как тренер. А что так? Теперь все плохо? Сами же захвалили тренеров и игроков, а потом удивляетесь почему они такие.
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0
0
vgolovan (полтава)
22.06.2021 в 20:37
обидно. так хотелось посмотреть красивую и умную игру безуса но не получилось.бомбардира упл кулача вообще не взяли . дебил тренер -герой мультика сказочная русь такой возможности не предоставил и дал возможность смотреть на конвульсии сборной на деревянного мальчика беседина на потерявшего форму цыганкова и так далее а всего лиш требовалось аккуратно подвести сборную к турниру в хорошей форме и не нагружать физически целый месяц игроков но дебилам непонять как это сделать
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+2
-1
Acsakal (Kharkov)
22.06.2021 в 20:35
Та навіть вибачаються теж далеко не всі. Дехто вже висловлювався на кшталт: "Я взагалі не вважаю, що в першому та третьому голах були мої помилки".
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+2
0
viajador (то є Кошмари City)
22.06.2021 в 20:34
Циганик провокує ненависть уболівальників збірної до футболістів. Огидний покидьок.
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+1
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
22.06.2021 в 20:24
Там "схеми", інакше не буде. Тому і Бєсєдін грає, тому і Миколенко грає, тому і Зінченко --- св'ященна корова, тому і Безуса не підпускають, тому і з Зорі нікому навіть шансу не дали, тому і голи Кулача не помічають. Всі місця куплені...
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+5
-1
alex.belogubko (одесса)
22.06.2021 в 20:21
сколько выкинули на них бабок и всё в пустую --надо надеяться на себя а не на другие команды -не видать вам прохода дальше а зачем -хватит позора Шева угробил команду а твой Физрук Ротань уничтожил молодёжку --талантливые у нас Физруки начинайте с аматоров или 2 лиги
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+2
0
avatar
meffi (Захід)
22.06.2021 в 20:21
Я вчора дивився без емоцій, на відміну від перших двох. Така була гра ніяка...
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+1
0
rivnenskyi (Рівне)
22.06.2021 в 20:59
Та сама фігня...в першому матчі мене всього трусило, другий також нервувався, а з Австрією спокійно приймав як належне. Дуже слабко грали і без надії.
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0
0
rjhxb61@ukr.net (киев)
22.06.2021 в 20:20
В чем Цыганык не прав?
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+5
0
Vantala (Kharkiv)
22.06.2021 в 20:12
Продолжает возмущать, а не начинает.
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+2
0


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