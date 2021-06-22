Цыганык: Начинает возмущать, что наши футболисты привыкли, что выйдут, извинятся и их погладят по голове

Украинский журналист Игорь Цыганык прокомментировал поражение сборной Украины от Австрии (0:1) в матче группы Евро-2020.

"Австрийцы просто нас переехали эмоционально и физически за счет своей психологии. Нельзя ходить по полю и размахивать руками.

И еще, меня начинает возмущать, что наши футболисты привыкли извиняться. Привыкли, что выйдут, извинятся и всех погладят по голове и скажут: "Вы молодцы", – зато извинился, правильно же? Это глупости, вы ответственны перед болельщиками и страной, которые создали вам атмосферу на стадионе.

Такого, как вчера, не было ни на одном матче сборной Украины за границей. И просто выйти и за всю игру 3 раза ударить по воротам против 17 или 20 – в австрийцев. Даже не смотрел статистику – визуальное впечатления намного ярче. С первой минуты были ошибки, какое-то равнодушие" – сказал Цыганык.