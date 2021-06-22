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Протасов: Не думаю, что стоит вопрос об отставке Шевченко
В УАФ вопрос об отставке тренера сборной не ставят. Пока что
Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов
Первый вице-президент УАФ Олег Протасов прокомментировал поражение
"Я совсем недоволен таким результатом, я ожидал ничьей, но сегодня в целом сыграли не очень хорошо. Пробовали что-то сделать, но этого было недостаточно. Может, нужно больше удачи. Посмотрим, останемся ли мы на турнире, шансов очень и очень мало.
Австрия сегодня сыграла лучше. Не думаю, что кто-то может говорить о смене тренера сразу после игры.
Не думаю, что стоит вопрос об отставке Шевченко. Он много работает, даже если есть вероятность допустить еще несколько ошибок", – сказал Протасов.
Напомним, что Украина заняла третье место в группе, но может пробиться в 1/8 финала. Теперь подопечным Андрея Шевченко нужно ждать результатов остальных игр и надеяться на то, что нашей национальной команде удастся войти в четверку лучших третьих мест на групповом этапе.
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