Протасов: Не думаю, что стоит вопрос об отставке Шевченко

Первый вице-президент УАФ Олег Протасов прокомментировал поражение сборной Украины от Австрии (0:1) в матче группы Евро-2020.

"Я совсем недоволен таким результатом, я ожидал ничьей, но сегодня в целом сыграли не очень хорошо. Пробовали что-то сделать, но этого было недостаточно. Может, нужно больше удачи. Посмотрим, останемся ли мы на турнире, шансов очень и очень мало.

Австрия сегодня сыграла лучше. Не думаю, что кто-то может говорить о смене тренера сразу после игры.

Не думаю, что стоит вопрос об отставке Шевченко. Он много работает, даже если есть вероятность допустить еще несколько ошибок", – сказал Протасов.

Напомним, что Украина заняла третье место в группе, но может пробиться в 1/8 финала. Теперь подопечным Андрея Шевченко нужно ждать результатов остальных игр и надеяться на то, что нашей национальной команде удастся войти в четверку лучших третьих мест на групповом этапе.