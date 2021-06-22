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Протасов: Не думаю, что стоит вопрос об отставке Шевченко

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

В УАФ вопрос об отставке тренера сборной не ставят. Пока что

Протасов: Не думаю, что стоит вопрос об отставке Шевченко

Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Первый вице-президент УАФ Олег Протасов прокомментировал поражение сборной Украины от Австрии (0:1) в матче группы Евро-2020.

"Я совсем недоволен таким результатом, я ожидал ничьей, но сегодня в целом сыграли не очень хорошо. Пробовали что-то сделать, но этого было недостаточно. Может, нужно больше удачи. Посмотрим, останемся ли мы на турнире, шансов очень и очень мало.

Австрия сегодня сыграла лучше. Не думаю, что кто-то может говорить о смене тренера сразу после игры.

Не думаю, что стоит вопрос об отставке Шевченко. Он много работает, даже если есть вероятность допустить еще несколько ошибок", – сказал Протасов.

Напомним, что Украина заняла третье место в группе, но может пробиться в 1/8 финала. Теперь подопечным Андрея Шевченко нужно ждать результатов остальных игр и надеяться на то, что нашей национальной команде удастся войти в четверку лучших третьих мест на групповом этапе.

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В статье: Украина Австрия Олег Протасов
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Источник:
as.ro

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Комментарии (2)
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chicago (chicago)
22.06.2021 в 21:03
Только отставка. Назначить Скрипника,Вернидуба,Петрова.....Кварцяного с овчаркой наилучший вариант.
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rjhxb61@ukr.net (киев)
22.06.2021 в 20:43
Вы там все в УАФ одним миром мазаны.
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