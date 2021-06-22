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Худжамов: Не хочется кидаться какашками, но в сборной есть футболисты, которым нужно убрать понты

Национальная сборная Украины
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И снова о матче против Австрии

Худжамов: Не хочется кидаться какашками, но в сборной есть футболисты, которым нужно убрать понты

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-голкипер сборной Украины Рустам Худжамов прокомментировал поражение украинцев от сборной Австрии (0:1) в заключительном матче группы на Евро-2020.

"Конечно, все ожидали большего. Не хочется сейчас встать в ряд тех, кто хейтит сборную. Мнение есть, но озвучивать на эмоциях его не очень хочется.

Как есть, так есть. Не хочется кидаться какашками в сборную. Возможно, не хватило настроя. Может, неправильную тактику выбрали. Думаю, есть пару футболистов, которым нужно меньше понтов раскидывать, руками махать на поле.

Конечно, как говорят у нас, надежда умирает последней. Теоретические шансы остаться на Евро еще есть. Будем надеяться", - сказал Худжамов.

Напомним, что Украина заняла третье место в группе, но может пробиться в 1/8 финала. Теперь подопечным Андрея Шевченко нужно ждать результатов остальных игр и надеяться на то, что нашей национальной команде удастся войти в четверку лучших третьих мест на групповом этапе.

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В статье: Украина Рустам Худжамов Австрия
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