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Худжамов: Не хочется кидаться какашками, но в сборной есть футболисты, которым нужно убрать понты
И снова о матче против Австрии
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-голкипер
"Конечно, все ожидали большего. Не хочется сейчас встать в ряд тех, кто хейтит сборную. Мнение есть, но озвучивать на эмоциях его не очень хочется.
Как есть, так есть. Не хочется кидаться какашками в сборную. Возможно, не хватило настроя. Может, неправильную тактику выбрали. Думаю, есть пару футболистов, которым нужно меньше понтов раскидывать, руками махать на поле.
Конечно, как говорят у нас, надежда умирает последней. Теоретические шансы остаться на Евро еще есть. Будем надеяться", - сказал Худжамов.
Напомним, что Украина заняла третье место в группе, но может пробиться в 1/8 финала. Теперь подопечным Андрея Шевченко нужно ждать результатов остальных игр и надеяться на то, что нашей национальной команде удастся войти в четверку лучших третьих мест на групповом этапе.
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